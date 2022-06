Soleil Sorge, frecciata velenosa a Manuel Bortuzzo: “Ipocrisie invecchiate male”

Manuel Bortuzzo nel mirino della influencer: l’affondo su twitter

In queste ultime ore il giovane ex gieffino ha rilasciato una lunga intervista a Radio Radio. Ed in questa circostanza il giovane ragazzo ha parlato della sua vita a 360 gradi, asserendo dapprima che nel momento in cui si fidanzerà nuovamente non lo dirà sui social, e successivamente ha anche lanciato una frecciatina nemmeno troppo velata a Clarisa Selassiè. Questa intervista è stata commentata anche da Soleil Sorge, la quale su twitter ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei suoi confronti (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “‘Utilizza più amore e meno odio’ cit., le ipocrisie invecchiate male…”

Soleil Sorge e le origini della sua battuta al veleno: cos’era successo al GF Vip

In tanti si staranno chiedendo il motivo per cui la popolare influencer ha fatto questa uscita su twitter. Il motivo è presto detto. Difatti la ragazza, la quale potrebbe stare poco in Honduras, è stata nominata una volta da Manuel Bortuzzo con questa motivazione:

“Nomino lei con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli, utilizza più amore e meno odio…”

E anche fuori dalla casa più spiata dagli italiani il ragazzo non è certo stato tenere nei confronti dell’influencer, asserendo una volta di preferire Delia Duran a lei perchè al contrario suo non avrebbe bisogno di andare contro tutti e tutto per farsi notare. E adesso è arrivato il momento per Soleil di ‘rendere il favore’ all’ex gieffino con questa frecciatina.

“Utilizza più amore e meno odio” cit 🤣 —Le ipocrisie invecchiate male ✈️ https://t.co/PXMRVV6Cuu — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) June 5, 2022

L’Isola dei Famosi: l’influencer e Vera Gemma pronte stasera al loro sbarco in Honduras

Si ricorda che stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Ed in base alle anticipazioni faranno finalmente il loro approdo a Cayo Cochinos Soleil Sorge e la popolare attrice, le quali avranno il compito di mettere in difficoltà tutti i naufraghi, già belli provati dalla mancanza di cibo e di qualsiasi comfort. Come reagiranno questi ultimi nel vederle lì? Come le accoglieranno? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata di stasera, che inizierà alle 21.40 circa su Canale 5.