Lulù Selassiè snobba L’Isola dei Famosi: il commento inaspettato sui social

Isola dei Famosi, il gesto di un’utente fa indispettire l’ex gieffina: cos’è successo

Il reality show condotto da Ilary Blasi è molto commentato su twitter. Difatti l’hashtag dedicato al programma ogni volta che va in onda diventa sempre trend topic su twitter. E una ragazza ieri ha lanciato un sondaggio chiedendo alla comunità chi avrebbe salvato tra Estefania Bernal, Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger finite in un televoto flash (due di loro sono poi arrivate in finale). Peccato che l’utente in questione abbia usato anche l’hashatag usato dai fan di Lulù Selassiè per promuovere il sondaggio facendo indispettire non poco la diretta interessata, la cui reazione non è tardata ad arrivare.

Lulù Selassiè seccata: “Ma a me del reality show cosa interessa?”

Come detto precedentemente questo post è stato notato anche dalla principessa etiope, visto che per promuoverlo su twitter è stato usato l’hashtag usato dalla sua community dei suoi fan (Fairylu). Difatti quest’ultima, la quale è sempre al centro del gossip dopo la rottura con Manuel Bortuzzo, ha subito risposto per le rime all’utente in questione, asserendo di non capire perchè lei ed i suoi fan dovrebbero essere interessati a votare questo sondaggio legato a L’Isola dei Famosi: “Ma sti ca**i?”. Ovviamente questo suo commento ha fatto immediatamente il giro dei social. Comunque i suoi fan hanno molto apprezzato la sua schiettezza chiedendo a loro volta di non usare l’hashtag della community per argomenti che non c’entrano nulla. Insomma una cosa è certa: la principessina Selassiè sembra non essere interessata alle vicende legate al reality di Ilary Blasi.

Ma io la amo alla follia..ma come si fa a non venerarla…

MA STI CAZZI NDO LI PIAZZI?? #fairylu pic.twitter.com/5ZrEs9uWBY — VerBia🧚‍♀️🌈 (@VerBianch) June 20, 2022

Vanessa Incontrada difesa dalla principessa: “Per fortuna ci sono persone come te”

Si segnala inoltre che in questi ultimi giorni la popolare conduttrice e attrice iberica è finita al centro delle polemiche per la sua forma fisica. E su tutta questa faccenda ha voluto esprimere una sua opinione anche Lulù Selassiè, la quale si è schierata senza se e senza ma dalla parte della Incontrada, non facendo mistero di essere estremamente felice che al mondo ci siano persone belle e intelligenti come lei: “Mondo ti prego vai avanti! Menomale che esistono persone intelligenti e con un cuore…” E anche stavolta la principessa ha dimostrato di avere una sensibilità spiccata.