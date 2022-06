Malore improvviso per Aurora Ramazzotti sui Navigli: “Sono quasi svenuta”

Aurora Ramazzotti è stata male a Milano: cos’è successo

Queste non sono state ore particolarmente semplici per la figlia di Michelle Hunziker. Il motivo? La ragazza ha rivelato su instagram che ieri sera, mentre passeggiava con le sue amiche sui Navigli, ha avuto un forte calo di pressione per cui è quasi svenuta:

“Ieri sera io e le mie amiche siamo andate sui Navigli…Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta…”

Ovviamente la ragazza ha documentato il tutto pubblicando nelle sue storie su instagram diverse foto. La giovane non ha fatto mistero di aver temuto il peggio.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è stata male: “Ringrazio molto i ragazzi del Mag”

Aurora Ramazzotti, parlando sempre su instagram di questo suo malore improvviso per le strade di Milano, ha anche voluto ringraziare sentitamente i ragazzi del Mag che sono propriamente intervenuti per soccorrerla evitando così che le cose precipitassero:

“Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa…”

Insomma la paura è stata tanta, ma per fortuna la giovane ragazza, la quale è finita al centro del gossip, sta bene ed ha ripreso la sua passeggiata sui Navigli come se niente fosse successo. C’è inoltre da segnalare che l’amica ha voluto immortalare questo momento facendo un selfie insieme ad Aurora subito dopo il calo di pressione. E quest’ultima ha subito commentato: “In tutto ciò Sara Daniele ha pensato di farsi un selfie con me, ma non in condizioni stupende ecco…”

Aurora Ramazzotti scherza sul suo malore: “Sono incinta, adesso c’è anche la conferma!”

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la quale sta insieme a Giovanni Angiolini, ha poi colto la palla al balzo per scherzare sul suo malore improvviso. Difatti la ragazza, visto che è finita al centro del gossip per una sua presunta gravidanza (già smentita), ha rivelato su instagram: “Ah ho capito cos’era. La gravidanza!!!! C’è la conferma eh…” E con queste parole ironiche ha messo definitivamente la parola fine su tutte queste illazioni circolate sul suo conto da un mese a questa parte.