Malore Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi, si ritira? Come sta ora

Nicolas Vaporidis ha avuto un malore ed è stato costretto ad andare in infermeria

Purtroppo i naufraghi dell’Isola dei Famosi sono sempre più stanchi, affaticati e soprattutto affamati. I nutrizionisti non sanno più in che lingua dire che è pericoloso lasciare senza un’alimentazione bilanciata delle persone su un’isola dell’Honduras solo per il gusto del pubblico. E infatti nelle ultime ore c’è stata una vittima, se così si può dire: Nicolas Vaporidis ha avuto un malore ed è stato costretto a recarsi in infermeria per degli accertamenti e un accurato controllo medico. Che il suo ritiro sia imminente proprio quando manca pochissimo all’ultima puntata?

Sta male a un passo dalla finale dell’Isola dei Famosi: fine dei giochi per l’attore?

Che sia la fine dell’avventura come naufrago per l’attore Nicolas Vaporidis, che ha avuto un malore nelle ultime ore? Si spera proprio di no dato che ha sempre dimostrato una grande forza d’animo e sopratutto una resistenza fuori dal comune. Nel breve video che i canali social hanno divulgato in merito alla notizia lo si può vedere decisamente abbacchiato percorrere la spiaggia verso la barca che lo avrebbe portato in infermeria. Edoardo Tavassi lo ha sollevato, addirittura, per aiutarlo a salire a bordo. Anche Mercedesz Henger si è fatta male; insomma, i naufraghi sembrano essere arrivati al limite e allo stremo delle forze.

L’Isola dei Famosi verso la finale: i concorrenti sono al limite

I concorrenti dell’Isola dei Famosi sono al limite: dopo Nicolas Vaporidis, che ha avuto un malore, anche Mercedesz si è fatta male ed Edoardo Tavassi è stato accusato di non averla neanche aiutata, quando tra loro dovrebbe esserci un certo tipo di rapporto. La puntata finale si avvicina, è fissata per il 27 giugno, e lì si scoprirà chi trionferà. Ma chi sono i favoriti alla vittoria? Occhio a Nicolas Vaporidis, nel caso in cui non debba ritirarsi per qualche motivo di salute, e soprattutto al fratello di Guendalina, per non parlare della simpatica Carmen Di Pietro: i giochi sono ancora aperti e tutti vogliono agguantare il montepremi finale e sopratutto entrare a far parte del ristretto club dei vincitori dell’Isola dei Famosi.