Mara Venier: niente addio a Domenica In e prima serata con Maria De Filippi?

Maria De Filippi e la rivelazione di Mara Venier: “Mi piacerebbe fare due prime serate insieme”

La conduttrice veneta è la regina indiscussa della domenica e la sua trasmissione, che conduce ormai da diverse edizioni non consecutivamente, è un vero successo negli ascolti. Tuttavia, in un periodo non particolarmente felice della sua carriera dovuto alla non riconferma a Domenica In, la conduttrice ha potuto contare, tra gli altri, anche su Maria De Filippi che l’ha voluta Tu si que vales. Adesso la Venier, in un’intervista a TvBlog è ritornato su quell’esperienza rivelando:

“Tornerei a lavorare con Maria domani mattina. Con Maria e con Sabina (Gregoretti, ndr) mi sono trovata benissimo e mi sono divertita come una matta. Ci vorrebbe l’idea giusta per un programma insieme… Si potrebbe pensare ad un programma di due prime serate, una su Rai1 e una su Canale 5, cosi per par condicio non scontentiamo nessuno.”

Domenica In, la conduttrice fa chiarezza sull’addio: “Me ne andrò quando il pubblico si stancherà di me”

Altra domanda frequente che viene posta a Mara Venier riguarda la sua trasmissione domenicale su Rai1, ovvero, quando deciderà di lasciarne il timone, ogni anno infatti annuncia il suo ritiro e poi puntualmente cambia idea. Adesso la Venier ha fatto chiarezza durante l’intervista al sito su menzionato e dopo aver ironizzato sul fatto che ‘la devono abbattere’ ha chiarito:

“Domenica in è il programma che mi ha dato tutto. Dico sempre che è l’ultimo anno che la faccio, ma poi diventa per me molto difficile staccarmi da questa trasmissione. Me ne andrò da Domenica in quando il pubblico si stancherà di me.”

Aggiungendo che in realtà ha anche altre proposte ma è molto legata a questa trasmissione.

La conduttrice svela la data d’inizio della prossima edizione del suo talk: “Domenica 18 settembre”

Gli argomenti dell’intervista a Blogo sono stati l’amicizia con Maria De Filippi, progetti in cantiere con il regista Ferzan Özpetek ed il successo della sua Domenica In che è il principale motivo per cui non lascia il timone nonostante l’agguerrita concorrenza. In quest’ultima edizione, infatti, si è ‘sfidata’ negli ascolti con Amici e Verissimo di Silvia Toffanin uscendone più che bene. Ed infine Mara Venier (pronta per condurre stasera Una voce per Padre Pio) ha rivelato anche la data d’inizio della prossima stagione: domenica 18 settembre.