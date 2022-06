Mara Venier e la sfida del sabato sera: gli ospiti di Una voce per Padre Pio

Una voce per Padre Pio, grandi ospiti per l’evento su Rai1: tutti i nomi

Torna il consueto appuntamento con Una voce per Padre Pio. Come da tradizione riecco l’appuntamento a Pietralcina, in onda direttamente dalla sua storica cornice, borgo natio del Frate, set suggestivo e ormai casa abituale dell’evento. Alla conduzione della serata di grande musica troveremo la bravissima Mara Venier, pronta a trasportare i telespettatori con grandi artisti come ospiti. All’evento infatti prenderanno parte grandi nomi e cantanti della scena italiana, chiamati a trasmettere allegria e spensieratezza agli spettatori di Rai1. Tra questi troveremo l’attore Giuseppe Fiorello, i Matia Bazar, il ritorno dei Ricchi e Poveri, Shel Shapiro e poi il figlio di Andrea Bocelli, Matteo, in grandissima ascesa negli ultimi mesi. Ma non è finita qui, tra le glorie musicali ci saranno anche la sempreverde Orietta Berti e il mitico Albano, due grandi mattatori della canzone italiana e ormai celebri anche tra i giovanissimi.

L’evento condotto da Mara Venier ha una missione speciale: associata una campagna di raccolta fondi

Oltre agli innumerevoli ospiti Una voce per Padre Pio avrà anche il compito di regalare ulteriori testimonianze sul mistico. Inoltre non mancherà l’appoggio solidale come di consueto, visto che la serata sarà associata a una campagna di raccolta fondi con il sostegno da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di “Una Voce Per Padre Pio Onlus”. Offerte a partire da 2 euro per chi avrà la possibilità. Tornando alla serata di sabato 25 giugno condotta da Mara Venier, ci sarà spazio un po’ per tutto, dalla musica alla riflessione, come da tradizione.

Mara Venier presenta la serata di Rai1: “Vogliamo regalare gioia e speranza”

La conduttrice ha preso la parola ai microfoni di TV Sorrisi e canzoni nelle scorse ore dove ha raccontato tutto quello che Una voce per Padre Pio vuole regalare al pubblico da casa. La Venier, che dopo Una voce per padre Pio sarà attesa da un nuovo impegno, ha ammesso al noto settimanale: “Sarà una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia e con molti amici di una vita”.