Mara Venier inarrestabile: dopo Una voce per Padre Pio scelta per condurre…

Sarà la conduttrice di Domenica In a presentare la cerimonia di lancio dei palinsesti Rai 2022/2023

Lo scopriamo da TvBlog: non è ancora tempo di vacanze per Mara Venier che, finite le fatiche della fortunatissima edizione 2021/2022 di Domenica In, terminata il 5 giugno, domani sera vedremo alla guida di Una voce per Padre Pio, in attesa di un nuovo impegno, che però non sarà nel piccolo schermo, ma pur sempre legato ad esso. Di che si tratta? Dal sito appena menzionato apprendiamo che sarà proprio lei, martedì prossimo, 28 giugno, a fare gli onori di casa a Milano alla presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione tv, lanciando quindi i programmi di tutti i suoi colleghi che vedremo a partire da settembre nel daytime del primo canale della Tv di Stato. Scopriamo, nel secondo paragrafo, quali conduttori prenderanno parte all’evento.

Ecco tutti i volti di Rai1 che parteciperanno alla presentazione dei palinsesti 2022-2023

All’evento presentato da Mara Venier ci saranno Massimiliano Ossini, conduttore di Unomattina, Eleonora Daniele, padrona di casa anche della prossima stagione di Storie Italiane, Antonella Clerici, riconfermatissima alla guida di E’ sempre mezzogiorno, Serena Bortone, che tornerà con il suo Oggi è un altro giorno, e Alberto Matano, pronto per la sua quarta edizione de La vita in diretta; non mancheranno, inoltre, Marco Liorni, che da settembre sarà di nuovo al timone di Italia Si proseguendo, per tutto il mese di ottobre, anche con Reazione a catena (il suo intervento è previsto tramite collegamento, essendo impegnato a Napoli con le registrazioni del gioco estivo), e Flavio Insinna, che da novembre rifarà gli onori di casa a L’Eredità. Presente, infine, la giornalista Simona Sala, a capo della sezione daytime.

Mara Venier lancerà anche la nuova edizione di Domenica In, al via l’11 settembre prossimo

Ovviamente Mara Venier, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2022/2023, lancerà anche la sua Domenica In, che dovrebbe tornare in onda l’11 settembre ed avere, nel corso della stagione, un nuovo competitor anche se si tratta sempre di un prodotto Rai, ossia il programma che Elisa Isoardi condurrà la domenica pomeriggio su Rai2.