Marco Cucolo non ci sta e sbotta dopo L’Isola dei Famosi: “Non sono un fesso!”

Isola dei Famosi, l’ex naufrago si toglie qualche sassolino dalle scarpe: l’amaro sfogo

Marco Cucolo, a pochi giorni dall’eliminazione della sua compagna Lory Del Santo, è stato costretto a lasciare il reality show di Ilary Blasi a causa di un problema di salute. Quest’ultimo ha fatto il suo ritorno in Italia giusto lunedì scorso. E proprio oggi ha rilasciato una lunga intervista a FanPage.it. In questa circostanza il giornalista gli ha fatto presente che Vladimir Luxuria ha accusato Lory di trattarlo come un burattino: “Cosa rispondi?” Marco è quindi sbottato, non facendo mistero di essere stufo di sentire certe cose sul suo conto:

“Io ho sempre deciso di testa mia. Posso essere buono, ma non fesso. Non sono un burattino e non vengo plagiato, sono cose assurde…”

Marco non ha quindi nascosto di credere che ci sia stato un po’ troppo accanimento nei suoi confronti e nei confronti della sua compagna.

Marco Cucolo torna a parlare del suo rapporto con Lory Del Santo: “Ho capito cosa le ha dato fastidio”

Il giornalista di FanPage.it ha poi chiesto all’ex naufrago de L’Isola dei Famosi se dopo la puntata di lunedì scorso ha avuto modo di chiarirsi una volta per tutte con la sua compagna, visto che si è molto arrabbiata perchè non avrebbe mai mosso un dito per difenderla dagli attacchi degli altri naufraghi nei mesi passati a Cayo Cochinos. E il ragazzo ha subito dichiarato di aver capito gli errori commessi nei confronti della compagna:

“Ho capito cosa le aveva dato fastidio…La cosa in cui credo di aver sbagliato è non aver detto chiaramente che persona è…”

Successivamente Marco ha rivelato che purtroppo Lory è stata un po’ presa di mira nelle ultime due settimane, aggiungendo che in effetti sarebbe dovuto intervenire.

Isola, l’ex naufrago fa una confessione: “Devo operarmi subito”

Marco Cucolo a FanPage.it ha poi svelato il motivo per cui è stato costretto a lasciare il reality show adventure condotto da Ilary Blasi:

“Mi hanno detto di aver trovato dei calcoli alla cistifellea…Mi hanno detto che devo operarmi urgentemente…”

Il ragazzo ha quindi rivelato di aver già fissato un appuntamento con il dottore, aggiungendo che purtroppo d’ora in poi deve stare molto attento a ciò che mangia: “Sono in una situazione rischiosa…Se sbaglio sto male…”