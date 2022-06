Marco Liorni, dolore per la concorrente morta: “È nel cuore di tutti noi”

Reazione a catena, il ricordo della concorrente morta in un incidente: “Lucia è nel nostro cuore”

Ha mantenuto la sua promessa Marco Liorni in vista del debutto della nuova edizione del gioco che rinfresca la mente, partito oggi, lunedì 6 giugno: prima di andare in onda, collegandosi per pochi minuti con Estate in diretta, ha infatti ricordato Lucia Menghini, la concorrente della scorsa edizione morta in un incidente in Giordania alcune settimane fa.

Abbiamo un pensiero particolare per una persona che è nel cuore di tutti noi, Lucia Menghini

ha detto, facendo partire un applauso in studio.

“Prima puntata di Reazione a catena 2022 dedicata a Lucia Menghini”, le parole del conduttore

“A lei vogliamo dedicare questa prima puntata della nuova edizione” ha detto inoltre Marco Liorni tra gli applausi, sempre durante il collegamento avvenuto negli ultimi minuti della prima puntata di Estate in diretta 2022, intervenendo dall’auditorium della sede Rai di viale Marconi a Napoli, location che da anni ospita Reazione a catena. L’omaggio a Lucia il conduttore lo aveva preannunciato, nei giorni scorsi, in alcune interviste uscite su note riviste. La ragazza, lo ricordiamo, ha partecipato al programma con la squadra delle Pignolette. Sappiamo che aveva 31 anni, era umbra e lavorava come anestesista. Come hanno documentato i telegiornali quando è avvenuta la disgrazia, il mezzo noleggiato in Giordania sul quale viaggiava con le amiche si è ribaltato in seguito ad un tamponamento: per lei non c’è stato purtroppo nulla da fare, mentre le due amiche si sono fortunatamente salvate.

Marco Liorni e l’in bocca al lupo dei conduttori di Estate in diretta per Reazione a catena 2022

Dopo il ricordo di Lucia Menghini, Marco ha chiuso il collegamento con Estate in diretta ricevendo l’in bocca al lupo da Roberta Capua e Gianluca Semprini, non prima di anticipare alcune novità legate ai giochi, sottolineando però di non poterle spiegare perchè sarebbe stato troppo complicato farlo in pochi secondi. Ha però fatto notare il ritorno del pubblico in studio, cosa di cui si è detto molto felice nelle varie interviste rilasciate negli ultimi giorni: nelle due edizioni precedenti, lo ricordiamo, il pubblico non c’è stato a causa della pandemia, ma una serie di spettatori hanno assistito a tutte le puntate collegandosi via skype e venendo proiettati nel maxischermo dello studio.