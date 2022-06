Marco Liorni, racconto shock: “Stavo per investire in auto mia moglie”

La confessione del conduttore di Reazione a catena: “Ho conosciuto mia moglie dopo aver rischiato di investirla”

Lunga intervista di Marco Liorni pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo, uscito in edicola oggi. Nell’intervista in questione il conduttore ha parlato, tra le altre cose, del primo incontro con la moglie Giovanna, avvenuto in circostanze alquanto insolite. In realtà l’episodio di cui parla è relativo al secondo incontro: i due si sono infatti visti per la prima volta in una radio presso la quale Marco lavorava. Tornato sul posto, Liorni ha rivisto colei che anni dopo sarebbe diventata, appunto, sua moglie, perchè gli ha tagliato la strada! “Stavo per investirla con l’auto, per fortuna ho frenato di colpo” ha raccontato il conduttore, non nascondendo: “Posso dire di averle salvato la vita, come nella scena di un film”.

Marco Liorni, estate di lavoro ma anche di vacanze: “Andrò in Spagna con mia moglie e le mie figlie”

Con l’incidente sfiorato, è scoccata la scintilla tra Marco e Giovanna: il matrimonio, però, è arrivato solo dopo quattordici anni e due figlie. “Ho sempre considerato ‘pericoloso’ il matrimonio perchè secondo me razionalizza un’unione che deve essere istintiva” ha dichiarato a tal proposito il conduttore, annunciando che per l’ottavo anniversario delle nozze si regalerà una vacanza in Spagna, ad agosto, con la famiglia (Reazione a catena, si sa, è registrato, perciò le puntate che vedremo in quel periodo verranno preparate con largo anticipo).

Due puntate speciali di Italia Si in onda l’11 e il 17 giugno: “Saranno storie emozionanti e divertenti”

Intanto, al di là di Reazione a catena (dove in questi primi giorni stanno tenendo banco le Fuoriclassiche, campionesse in carica), Marco Liorni per altri due sabati sarà ancora in onda con Italia Si, con due appuntamenti speciali che avranno come sottotitolo ‘bis’, in quanto si tratterà di repliche. A tal proposito nell’intervista in questione ha anticipato:

L’11 e il 17 giugno trasmetteremo due puntate che saranno delle raccolte di storie tra le più divertenti ed emozionanti.

“Sabato 17 settembre, invece, partiremo con la nuova edizione” ha poi concluso. Anche sabato scorso il programma è andato in onda con una puntata speciale dal titolo ‘Podio e poi’.