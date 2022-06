Maria Laura De Vitis non chiude a Luca Daffrè dopo L’Isola: “Pronta a chiarire”

Maria Laura De Vitis si sfoga dopo l’eliminazione: “Ci sono rimasta male”

Ieri sera è andata in onda la tanto attesa finale de L’Isola dei Famosi. E le previsioni sul vincitore sono state assolutamente rispettate. Difatti è stato Nicolas Vaporidis a trionfare con ben l’87% delle preferenze da parte del pubblico a casa, che l’ha sostenuto fin dal primo giorno che ha messo piede in Honduras. Una delle finaliste è stata anche la vincitrice de La pupa e il secchione, che per mero calcolo strategico è stata fatta fuori da Luca Daffrè. Quest’ultimo l’ha infatti trascinata al televoto flash, nonostante sia nata un’amicizia speciale tra loro. Ovviamente Maria Laura c’è rimasta male, tanto che una volta eliminata si è subito sfogata su instagram: “Non mi è piaciuta molto la motivazione usata da Luca per mettermi in nomination…”

Isola dei Famosi, l’ex naufraga pronta a chiarire con Luca Daffrè: la confessione

Nonostante Maria Laura De Vitis ci sia rimasta male per non essere stata salvaguardata da Luca Daffrè non ha comunque nascosto di essere pronta a chiarire perchè alla fine tiene molto a questa loro amicizia speciale (i due potrebbero mettersi insieme?): “Nonostante tutto penso che avremo certamente modo di chiarire perchè io tengo tanto a lui…” Si ricorda che proprio il ragazzo ieri sera ha eliminato dapprima proprio la ragazza e poi Mercedesz Henger. L’unico televoto che Luca ha perso in maniera netta è stata contro il vincitore Nicolas Vaporidis.

L’Isola, l’ex naufraga è felice di essere arrivata in finale: “Sono uscita con il sorriso”

Maria Laura De Vitis, che non ha nascosto tutta la sua delusione nei confronti di Luca Daffrè, non ha poi nascosto di essere felice comunque sia andata perchè è già stato un traguardo importante arrivare addirittura alla finale del reality show adventure condotto da Ilary Blasi:

“Sono uscita con il sorriso…La mia vera vittoria è essere stata una finalista di questa edizione…”

La giovane ragazza non ha poi fatto mistero che avrebbe tanto voluto vincitrice di questa edizione dell’Isola dei Famosi nientepopodimeno che Carmen Di Pietro: “Ho sempre tifato per lei…” Purtroppo però quest’ultima si è dovuta accontentare della terza piazza.