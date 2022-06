Nicolas Vaporidis vince L’Isola dei Famosi: Luca Daffrè non ce l’ha fatta

Isola dei Famosi, è l’attore ad aver vinto quest’ultima edizione: Luca Daffrè battuto

E’ appena finita quest’ultima edizione del reality show. Questa finalissima è stata davvero molto combattuta, ma alla fine è stato il pubblico a decidere chi ha vinto questa incredibile avventura durata ben 99 giorni tra mille difficoltà: Nicolas Vaporidis. Difatti quest’ultimo, dopo aver battuto al televoto una delle protagoniste assolute del reality show, Carmen Di Pietro, è approdato alla finalissima contro l’ex protagonista di Uomini e Donne. Ed in questa occasione i telespettatori non hanno avuto il minimo dubbio nel dare la vittoria all’attore romano con una percentuale schiacciante: ben l’87% (tra i due non c’è mai stata sfida).

Nicolas Vaporidis vince questa edizione del reality show: la classifica finale

Per chi non avesse seguito la finale de L’Isola dei Famosi, ecco qual è stata la classifica finale. Difatti al primo posto si è classificato a furor di popolo l’attore romano, che davvero non ha avuto rivali. Luca Daffrè si è invece accontentato della seconda piazza (e visto che è entrato ad un mese e mezzo dalla finale è stato sicuramente un successo per lui) e terzo posto per Carmen Di Pietro. Fuori dal podio troviamo poi Mercedesz Henger, che stasera ha avuto modo di parlare con sua mamma Eva, che l’ha rassicurata sul suo stato di salute. Al quinto posto si è classificata invece Maria Laura De Vitis, e al sesto Nick Luciani, che purtroppo ha dovuto rinunciare ai suoi sogni di gloria praticamente subito.

L’Isola dei Famosi, l’attore lo ammette: “Non ho mai fatto strategie”

Poco prima del verdetto Ilary Blasi ha voluto fare una breve chiacchierata con i due finalisti, Luca Daffrè e Nicolas Vaporidis proprio per sapere le loro emozioni a caldo. In questa circostanza l’attore non ha fatto mistero di non aver mai e poi mai usato strategie per andare avanti nel gioco, aggiungendo però di aver avuto quasi sempre un occhio di riguardo per i suoi amici in Honduras (Edoardo, Guendalina e Carmen): “Li ho protetti volutamente…E poi ho protetto anche gli altri a cui mi sono affezionato di volta in volta…” Successivamente l’attore non ha nascosto che con tutta probabilità dieci anni fa mai avrebbe partecipato ad un reality show: