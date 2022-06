Mercedesz Henger non fa sconti a Maria Laura De Vitis: “Non mi fido di te”

Isola dei Famosi, la naufraga contro Maria Laura De Vitis: l’affondo in Honduras

Nonostante manchino pochissimi giorni alla tanto attesa finale del reality show adventure condotto da Ilary Blasi non mancano le tensioni tra i naufraghi. Cos’è successo? Nella puntata del daytime appena andata in onda su Canale 5 c’è stato un scontro tra Maria Laura e Mercedesz Henger. Difatti quest’ultima ha puntato il dito contro la compagna d’avventura, rea di aver fatto il doppio gioco:

“Tu sei il motivo per cui qua dentro mi sento di potermi fidare solo di Nicolas…Mi hai ferita e sento di non potermi fidare di te…”

Mercedesz Henger attaccata dalla compagna d’avventura: “Fai la vittima e sei saccente”

Ha poi preso la parola Maria Laura De Vitis, la quale non c’è stata affatto a subire passivamente questi attacchi. Difatti quest’ultima, con estrema nonchalance, ha rivelato alla naufraga de L’Isola dei Famosi di credere che stia facendo solo la vittima:

“Non mi piace che fai la vittima…E’ un piangersi addosso inutile…Vorrei dividere la Mercedesz che fa Tv dalla Memi…Ti vorrei chiamare così…Sei purtroppo saccente…”

A quel punto è intervenuta subito la figlia dell’ex attrice di film per adulti, la quale ha fatto una rivelazione sul suo conto sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000, asserendo che non ha il diritto di chiamarla Memi: “Solo i miei amici stretti possono farlo…Una persona che va nei confessionali a dire che sono falsa e vittima anche no…”

L’Isola, la bionda naufraga chiude i rapporti con Maria Laura De Vitis: “Non mi interessa più chiarire”

Mercedesz Henger ha poi troncato questo acceso confronto, asserendo di essere stufa che qualsiasi cosa dica venga interpretata come mero vittimismo. Per tale ragione non ha fatto mistero di non avere più l’interesse di chiarire con la naufraga dell’Isola:

“Sto dicendo una cosa cattiva…Forse anche un po’ aggressiva, come dici tu…Non mi interessa più chiarire…”

E Maria Laura è rimasta totalmente senza parole, limitandosi a dire: “Va bene così…” Su questo confronto ha poi espresso la sua opinione in confessionale anche Carmen Di Pietro. E quest’ultima ha subito colto la palla al balzo per sferrare loro una bella frecciata velenosa: “Sembravano essere due galline in un pollaio…Nei prossimi giorni sbotteranno ancora…”