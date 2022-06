Maria Laura De Vitis svela il sogno su Luca Daffrè…Carmen Di Pietro non ci sta!

La nota showgirl fa un rimprovero al modello: “Fai il pollo fritto con me!”

Non è passato inosservato il triangolo amoroso formato da tre concorrenti, nel reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza. Maria Laura De Vitis nella semifinale su invito di Vladimir Luxuria ha svelato il sogno fatto su Luca Daffrè: “Eravamo usciti dall’isola, ed eravamo in camere di hotel e mi sentivo bussare al vetro del balcone, c’era lui tutto incappucciato, mi diceva mi mancavi sono venuto a trovarti…”. La reazione di Carmen Di Pietro non si è fatta attendere, dato che riferendosi alla pupa le ha detto: “Bugiarda!”. La nota showgirl ha fatto anche un rimprovero al modello: “Fai il pollo fritto con me!”.



La pupa messa in difficoltà dall’opinionista ammette: “Non voglio essere ipocrita”

Negli ultimi giorni Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè sono stati molto in sintonia, e nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi non si poteva non parlare di ciò. Di recente la pupa si è rifiutata di raccontare un sogno in cui come protagonista c’era proprio il modello influencer. L’ex fidanzata di Paolo Brosio questa sera sul rapporto instaurato con il naufrago ha dichiarato: “E’ molto migliorato, in crescita, siamo sempre più complici”, venendo ripresa dalla madre di Alessandro Iannoni: “Ma se dormite insieme abbracciati!”.

A dire la sua ci ha pensato Vladimir Luxuria, dato che si è rivolta al modello dicendogli: “Tu sai che una stella quando l’hai vista è già morta, se vuoi regalare qualcosa a lei regalale un diamante”. L’opinionista poi ha invitato la pupa a raccontare cosa ha sognato: “Che andate insieme a un concerto? E’ amore vero?”. La replica della naufraga è stata: “E’ una bellissima conoscenza che ammetto di voler continuare fuori”. A mettere in difficoltà la 24enne che di recente ha fatto una confessione intima ci ha pensato l’opinionista, con questa domanda: “Tra vincere la finale o lui chi vorresti?”. La risposta della naufraga è stata: “Lui ancora lo devo conoscere, non voglio essere ipocrita“.

Ilona Staller critica la naufraga argentina: “Non si è comportata bene con Roger”

Intanto questa sera Estefania Bernal ha detto la sua su Nick Luciani, prima che il naufrago fosse eliminato: “E’ stato molto neutro, non ha detto mai la sua”. Dopo aver avuto la peggio al televoto il cantante ha affermato: “Me l’aspettavo, è stato un gioco, ci sto e sono contento di tutto, grazie a tutti”. Poi non sono mancati elogi verso Carmen Di Pietro nello studio del reality show. Vladimir Luxuria ha detto: “Tifo per lei, per la sua età ha dimostrato una grandissima resistenza fisica e psicologica”. Anche Lory Del Santo si è complimentata con la showgirl: “Perchè con me è stata sempre abbastanza leale e si è dimostrata integra, deve proprio vincere”. Intanto Ilona Staller ha criticato la modella argentina, spiegando la ragione per cui non dovrebbe arrivare in finale: “Non si è comportata bene con Roger”.