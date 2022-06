Massimiliano Ossini, fatica per Unomattina Estate: “Ecco cosa c’è dietro…”

Massimiliano Ossini, cosa c’è dietro il successo di Unomattina Estate: “Grande lavoro di squadra”

Non è facile entrare nelle case degli italiani tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 9.00 e andare in onda fino alle 12.00, poco prima di Camper, cercando di far passare delle ore allegre, spensierate, facendo comunque della sana informazione: lo stanno facendo benissimo Maria Soave a Massimiliano Ossini alla guida di Unomattina Estate su Rai1. Come ha confessato il conduttore in un’intervista al settimanale Nuovo Tv e alla giornalista che gli chiedeva quanta fatica ci fosse: “C’è un grande lavoro di squadra e tanta soddisfazione ed entusiasmo”.

Il conduttore di Unomattina Estate è molto sensibile ai temi dell’ambiente: “A casa mia stiamo attenti a tutto”

Da sempre Massimiliano Ossini è molto attento ai temi dell’ambiente, dell’energia sostenibile, di un mondo che sia in equilibrio con l’essere umano e non assoggettato al suo volere perverso, e sempre al settimanale sopracitato ha voluto ricordare che “a casa mia stiamo attenti a non lasciare la luce accesa, ecc, insomma, basta poco e quel poco è in realtà grande”. Oltre a condurre la trasmissione mattutina di Rai1 sarà impegnato anche con Kalipè Summer Edition su Rai2 dal 22 e 29 giugno, e a tal proposito ha spiegato la sua paura durante una delle sue ultime interviste.

Retroscena di Massimiliano Ossini su un famoso conduttore del passato: “Ho apprezzato la sua empatia”

Il conduttore di Unomattina Estate, insieme a Maria Soave, ha raccontato il suo incontro con il grande Mike Bongiorno quando lo ha avuto come ospite nel quiz Sei più bravo di un ragazzino di quinta. “Ho apprezzato la sua empatia” ha dichiarato il conduttore, e sopratutto la naturalezza nel rapportarsi con la telecamera e la semplicità nel salutare ogni persona che aveva modo di incontrare. Per Massimiliano Ossini è molto importante poter lavorare ispirando le persone perbene e di grande spessore umano. Ma le vacanze, dati i suoi ritmi di lavoro massacranti? Ci saranno i weekend liberi, ovviamente, che potrà trascorrere con la famiglia. Anche se le vacanze, ormai, i suoi figli se le organizzano con i loro amici più cari.