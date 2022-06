Matteo Ranieri, smacco per Valeria Cardone: lui non sarà al suo compleanno

L’ex tronista distante dalla fidanzata in un giorno importante: svelato il motivo

Da diversi giorni sul web si continua a parlare delle voci di una presunta crisi tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, una coppia nata nel seguitissimo dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Ad avvalorare la tesi nelle ultime ore si sono aggiunte altre segnalazioni da parte di diversi utenti della rete, arrivate all’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima infatti tramite le storie del suo profilo Instagram ha mostrato uno dei tanti messaggi ricevuti in privato riguardante però l’assenza dell’ex tronista in un giorno importante per la sua amata, ovvero il testuale: “E’ tutto vero. Lui è partito in camper per l’Inghilterra e starà via tutto il mese. Lei fa il compleanno sabato. Si ignorano da tempo e si vedono pochissime volte e sempre se è lei a prendere il treno”.



Matteo Ranieri poco interessato a Valeria Cardone? Continuano ad arrivare segnalazioni

Continuano a essere numerosi gli utenti della rete a essere convinti che la storia d’amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone non sembra decollare. Le segnalazioni su una presunta rottura non si placano, e l’ex tronista questa volta ha scatenato diverse reazioni per il fatto di stare lontano dalla sua fidanzata proprio in occasione del compleanno della stessa. Deianira Marzano nota al pubblico per essere una influencer molto seguita sui social ha detto la sua, non appena una follower ha sottolineato il fatto che il 29enne sia partito proprio a ridosso della speciale occasione. La blogger napoletana ha espresso il suo parere, soprattutto sull’atteggiamento dell’ex protagonista di Uomini e Donne nei confronti della 25enne: “Non si può stare insieme tutti i giorni ma sono tantissimi i messaggi che vi vedono distanti anche quando state insieme. Lui da proprio una sensazione di poco interesse“.

L’ex di Sophie Codegoni fa chiarezza sul suo viaggio: “E’ la classica vacanza di famiglia”

L’ex tronista che di recente nel corso di un’intervista ha fatto un’amara confessione, dopo i rumors del suo viaggio in camper, ha rotto il silenzio su Instagram facendo capire di non essersi allontanato dalla sua fidanzata appositamente, come tanti sono arrivati invece ad ipotizzare: “Sveliamo questa destinazione, stiamo andando in Inghilterra, al matrimonio di mia cugina. E’ la classica vacanza di famiglia che facciamo una volta l’anno tutti insieme, quest’anno abbiamo scelto l’Irlanda”. Subito dopo il 29enne è sceso nel dettaglio precisando: “In realtà andiamo prima a Liverpool perchè mia mamma è di lì, poi ci spostiamo a Manchester e poi andiamo in Irlanda”.