Matteo Ranieri fa un’amara confessione: “Ho avuto un periodo depressivo”

L’ex tronista dopo Uomini e Donne ammette: “Mi piacerebbe fare altre esperienze”

Matteo Ranieri noto al pubblico per essere un ex tronista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha concesso un’intervista ai microfoni di RTL 102.5 News nel programma Trends & Celebrities. Il fidanzato di Valeria Cardone, quando gli hanno chiesto se dopo la partecipazione alla nota trasmissione vorrebbe prendere parte a qualche reality ha ammesso: “Mi piacerebbe fare altre esperienze”.



Valeria Cardone, il suo fidanzato svela come procede tra loro: la convivenza è ancora lontana?

Nelle scorse ore Matteo Ranieri, un ex protagonista di Uomini e Donne si è raccontato a RTL 102.5 News. L’ex tronista dopo aver fatto sapere che a convincerlo a mettersi in gioco nel programma condotto da Maria De Filippi è stata sua sorella, ha raccontato che prima di vivere questa esperienza televisiva e di corteggiare la sua ex Sophie Codegoni ha passato un momento difficile: “Ho avuto un periodo depressivo”. Sempre durante la chiacchierata sul percorso fatto nel seguitissimo dating show di Canale 5 ha ammesso di essersi trovato molto bene, nonostante la sua timidezza.

Proprio grazie a questa opportunità il 29enne è riuscito a maturare, ma soprattutto non potrà mai dimenticare i giorni trascorsi con Luca Salatino, con cui continua ad avere un fortissimo rapporto di amicizia. L’ex tronista ovviamente non poteva non parlare della sua storia d’amore con Valeria Cardone, svelando che continuano a vivere in due città diverse e di non avere ancora la stabilità economica per poter iniziare a parlare di convivenza.

L’ex protagonista del trono over annuncia: “Pronto per un nuovo viaggio”

Intanto l’ex tronista ha svelato la destinazione del suo prossimo viaggio. In particolare il 29enne trascorrerà quattro giorni in camper con la sua famiglia in Inghilterra, e due settimane in Irlanda per prendere parte al matrimonio di una parente. Sempre oggi tramite le storie del suo profilo Instagram, l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni su cui ha fatto una rivelazione spiazzante, ha mostrato il suo passaporto e il suo cane in una fotografia e ha aggiunto la scritta: “Ready for a new trip” che tradotta in italiano vuol dire: “Pronti per un nuovo viaggio”. Subito dopo Matteo Ranieri si è lamentato per un incoveniente con cui ha fatto i conti: “Stiamo andando a comprare la museruola per Bruce sennò non lo fanno partire con noi”.