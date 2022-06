Matteo Ranieri non se lo aspettava: brutto colpo per lui prima delle vacanze

Uomini e Donne, tronista ha un inconveniente in vacanza: a cosa ha dovuto rinunciare

È partito proprio ieri Matteo Ranieri che, come annunciato ai microfoni di RTL 102.5 News nel programma Trend & Celebrities starà via due settimane. Il suo sarà un viaggio itinerante con la famiglia. Partiti in camper, raggiungeranno l’Inghilterra per poi volare in Irlanda, in occasione del matrimonio della cugina, e restare quindici giorni sul posto. Una vacanza che lo terrà lontano da Valeria Cardone, la sua scelta a Uomini e Donne, con la quale vive una relazione a distanza felice dallo scorso inverno. Oltre la lontananza dalla ragazza a destabilizzare l’ex tronista c’è stato anche un inconveniente: ha dovuto lasciare infatti uno dei suoi due cani a casa.

“Ho appena comprato la museruola per Bruce, senno non lo fanno partire con noi, e tra l’altro non ci fanno neanche portare Tyler perchè è un cane pericoloso… talmente pericoloso da non lasciarmi prendere 5 minuti di sole (notare la faccia da bullo)”.

Questo il commento ironico del protagonista di Uomini e Donne che ha poi mostrato quanto il suo amico a quattro zampe sia in realtà tenero e docile.



Matteo Ranieri, seconda disavventura in vacanza: cosa è successo nell’area di sosta

Nonostante l’assenza del suo amico a quattro zampe, il tronista di Uomini e Donne, che ha raccontato di recente di aver sofferto di depressione, è stato comunque felice di poter portare con sè Bruce, l’altro suo cagnolino. Ha mostrato anche l’aria di sosta per cani che una stazione di servizio in Svizzera ha predisposto per i viaggiatori. “Così Bruce può sgranchirsi le gambe”, ha dichiarato. Peccato che proprio in quel momento il ragazzo ha avuto un altro inconveniente. “Ho pestato una cac*a”, ha raccontato, mostrando su Instagram stories le ciabatte e sottolineando che l’educazione detterebbe di raccogliere i bisogni dei propri cani, anche in un’area di sosta a loro dedicata.

Valeria Cardone sola nel giorno del suo compleanno? Come festeggerà senza il fidanzato

Intanto la fidanzata di Matteo Ranieri, in assenza del compagno, sta trascorrendo le sue giornate con la famiglia e gli amici, concedendosi delle serate all’insegna del divertimento e del buon cibo. Tra pochi giorni, come annunciato da lei stessa su Instagram, sarà il suo compleanno e, a quanto pare, lo trascorrerà lontana dal fidanzato. Non è escluso però che l’ex corteggiatrice sia pronta a organizzare una festa con gli affetti più stretti per i suoi 26 anni. Arriverà dall’Irlanda una sorpresa di Matteo? Non resta che attendere.