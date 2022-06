Federica Panicucci da record: Mattino 5 vola al 25%, debacle per Unomattina

Mattino Cinque leader di fascia: è record per la popolare conduttrice che vola al 25% di share

Federica Panicucci e il suo collega Francesco Vecchi continuano ad essere leader incontrastati al mattino. Difatti il loro programma in onda su Canale 5 non conosce assolutamente crisi, tanto che anche nella giornata di ieri ha segnato un nuovo record sbaragliando completamente la concorrenza rappresentata da Unamattina Estate. La prima parte del rotocalco mattutino dell’ammiraglia Mediaset è stata seguita da 898 mila spettatori a casa con il 22.68%, mentre la seconda ha raggiunto il 24.79% di share. Ascolti che testimoniano ancora una volta il grande successo di quest’ultima edizione del programma di Canale 5.

Federica Panicucci vince contro la concorrenza di Rai1: Massimiliano Ossini e Maria Soave 10 punti di share sotto

Mattino 5 segna un nuovo record chiudendo praticamente in bellezza questa stagione Tv (l’ultima puntata è prevista venerdì 24 giugno). Ascolti ottimi, che però hanno messo in difficoltà Unomattina Estate. Difatti il programma di Rai1 in onda fino a mezzogiorno ha registrato quasi il 15% di share venendo staccato di ben 10 punti dal competitor rappresentato da Francesco Vecchi e dalla popolare conduttrice, la quale giorni fa ha avuto una spiacevole disavventura. E chissà se Simona Branchetti, che prenderà il loro posto a partire da lunedì 27 giugno, riuscirà a mantenere questi ascolti con il suo Morning News.

Record d’ascolti per Mattino 5, la conduttrice è al settimo cielo: “Grazie a tutti”

Ovviamente gli ascolti registrati ieri dal programma mattutino di Canale 5 sono stati celebrati nel migliore dei modi anche da Federica Panicucci su instagram. Difatti quest’ultima ha dapprima pubblicato nelle sue storie sul social fotografico gli ascolti del programma che conduce ormai da anni al fianco di Francesco Vecchi, e nella didascalia ha colto la palla al balzo per ringraziare tutti i telespettatori per l’immenso affetto ricevuto: “Grazie davvero per il vostro affetto…” Ovviamente il programma tornerà in onda anche domani mattina alle 8.45 circa. La prima parte verrà dedicata come sempre alla politica, mentre nella seconda la popolare conduttrice continuerà a parlare dei fatti di cronaca nera più importanti di questi ultimi giorni, tra cui ovviamente anche l’omicidio della piccola Elena per mano di sua madre.