Mercedesz Henger ignora Edoardo Tavassi: “Polemiche? Non sono interessata”

Edoardo Tavassi punta il dito contro l’ex naufraga, che lo ignora: le ultime parole di lei

In queste ultime ore il fratello di Guendalina Tavassi non ha certo speso parole al miele nei confronti di Mercedesz Henger. Difatti l’uomo, dapprima in un’intervista rilasciata alla fanpage thepipol_tv e successivamente in una lunga diretta instagram, ha rivelato di credere che la figlia di Eva Henger sia nè più né meno una falsa. Ovviamente sono stati molti ad aver contattato sui social l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi per chiedere una sua opinione su tutta questa faccenda. Tuttavia quest’ultima, nelle sue storie sul social fotografico, ha rivelato di non essere per nulla interessata a dire la sua su queste polemiche:

“Mi state scrivendo che dovrei rispondere a determinate accuse…Vi informo che non me ne frega niente…”

Mercedesz Henger fa un importante chiarimento: “Ecco cosa voglio risolvere”

La figlia di Eva Henger, sempre in questo suo sfogo su instagram, dopo aver rivelato di non essere interessata a rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti da Edoardo Tavassi, ha anche fatto un’altra importante precisazione. Di cosa si tratta? In pratica la ex naufraga dell’Isola dei Famosi, la quale ha preso un due di picche dal fratello di Guendalina Tavassi, ha rivelato che l’unica cosa a cui è interessata al momento è risolvere le cose nella vita reale: “Sono interessata solo a risolvere le cose nella vita reale e così sto facendo…”

Isola dei Famosi, l’ex naufrago fa una rivelazione: “Mercedesz Henger è stata l’unica a non avermi scritto”

In tanti si staranno chiedendo cosa ha mai detto in queste ultime ore Edoardo Tavassi contro l’ex naufraga. In pratica il fratello di Guendalina Tavassi, con la sua proverbiale schiettezza, ha rivelato su instagram che ha sempre nutrito forti dubbi nei confronti della ragazza, aggiungendo che una volta finita questa avventura sarebbe stata tra l’altro l’unica a non avergli scritto neppure un mezzo messaggio:

“Non mi sono mai fidato di lei…Poi esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito…”

E questo suo gesto ha confermato semplicemente i suoi dubbi: “Alla fine ero in dubbio e guarda caso, non mi ha mai chiamato e nemmeno scritto…”