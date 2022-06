Mercedesz Henger l’ha ammesso: “Mi sono presa una bella cotta per Edoardo”

Edoardo Tavassi, la figlia di Eva Henger confessa: “Mi sembra di conoscerlo da una vita”

Edoardo Tavassi è tornato a essere complice con Mercedesz Henger, dopo il ritiro della sorella Guendalina dal reality show condotto da Ilary Blasi. L’intesa tra i due naufraghi continua a non passare di certo inosservata, e a proposito di ciò la 30enne nelle scorse ore ha vuotato il sacco facendo sapere cosa prova nei confronti del romano:

“Mi sono presa proprio una bella cotta. Mi sembra di conoscerlo da una vita. Spesso parliamo e davvero mi pare di avere un rapporto con lui da anni”.

Estefania Bernal elogia l’ex fidanzata di Lucas Perracchi: “Ecco perchè la apprezzo”

La figlia di Eva Henger sta continuando a corteggiare Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi. Dopo essersi dichiarata ufficialmente al fratello di Guendalina affermando: “Mi piace davvero”, la 30enne non vuole mollare la presa per nessuna ragione, visto che non ha nascosto di avere un vero interesse con queste parole: “Sono felice anche se si sia ricreduto e che adesso si fidi un po’ di più. Ovviamente le certezze le avrà fuori. Mi dà la forza di andare avanti”.

Intanto Estefania Bernal ha raccontato dei dettagli del rapporto di amicizia instaurato con l’ex fidanzata di Lucas Perracchi elogiandola: “Porta serenità ed è diretta, questa è una cosa che apprezzo. Se deve dirti una cosa te la dice in faccia. La apprezzo per questo, io sono come lei”.

Mercedesz Henger dopo aver chiarito con il modello napoletano: “Secondo me gli sto a cuore”

Mercedesz Henger intanto di recente oltre a non avere pietà di Soleil Sorge, ha avuto un chiarimento con Gennaro Auletto a cui ha detto: “Non sono il tipo da dire sono l’unica donna, però mi lasciate così tanto caffè, tu ne avevi quattro volte più di me, senza che io te lo chiedessi mi sarei aspettata che tu me ne dessi un pochino”. Il modello napoletano ha riconosciuto lo sbaglio fatto: “Credimi forse non ci ho pensato nel dartelo subito, non l’ho fatto in malizia credimi“. Dopo il confronto con il 21enne, la figlia di Eva Henger ha affermato: “Ha questa abitudine di deludermi e di farsi perdonare subito”.

La naufraga ha spiegato la ragione per cui secondo lei il suo compagno di gioco ha un occhio di riguardo nei suoi confronti: “Perchè vedo con chi gli altri ha sempre da ridire, ribatte in maniera molto brusca. Quando sono io a dirgli qualcosa si tranquillizza, guarda per terra, secondo me gli sto a cuore e questa cosa mi fa un sacco tenerezza”.