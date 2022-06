Isola, Maria Laura De Vitis delusa da Luca Daffrè: “Sono rimasta spiazzata”

La pupa si difende nell’ultima puntata dell’Isola: “Sono sempre stata coerente”

Nell’ultima puntata del reality show basato sulla sopravvivenza, Vladimir Luxuria ha avuto da ridire non appena Maria Laura De Vitis, ha detto che sarebbe dovuto essere eliminato Nick Luciani e quindi non Mercedesz Henger con cui era in sfida il cantante. L’opinionista ha affermato: “No vabbè, cominciamo male”. La pupa ha replicato: “Sono sempre stata coerente”.

L’opinionista sbotta dopo un gesto di Mercedesz Henger: “Dite che ci mettete strategia!”

Mercedesz Henger dopo aver avuto la meglio al televoto che la vedeva in sfida contro Nick Luciani nella finalissima de L’Isola dei Famosi, ha superato una prova e come sacrificio ha dovuto mandare uno dei concorrenti perdenti al televoto. La figlia di Eva Henger ha scelto Luca Daffrè con questa motivazione: “Non avrei mai scelto ne Nicolas ne Carmen, l’ho rivalutato”. La 30enne riferendosi a Maria Laura De Vitis ha sottolineato: “Ma voglio sdebitarmi con lei per avermi salvata in precedenza, ho scelto solo in base a questo”. La replica del modello e influencer è stata: “Si sa che non abbiamo un bel rapporto, me lo aspettavo, ho visto loro chiudere il loro rapporto questa settimana”. A dire la sua ci ha pensato anche Vladimir Luxuria: “Tutta la settimana non lo so cosa vedo in tv”. L’opinionista dopo aver detto di aver visto le due naufraghe litigare, parecchio infastidita ha affermato: “Dite che ci mettete strategia e così ci siamo capiti no?”.



L’ex fidanzata di Paolo Brosio contro Luca Daffrè: “Ha fatto una scelta strategica”

Mercedesz Henger ha giustificato la sua scelta di mandare Luca Daffrè al televoto: “Ho avuto da ridire anche con lui, con entrambi, era una scelta difficile, però ho un debito con Maria Laura“. Quest’ultima ha detto la sua: “Non l’ho salvata pensando che mi salvasse, abbiamo avuto delle incomprensioni, non posso cancellare quello che c’è stato tra me e lei”. Pur non avendola mandata al televoto, la figlia di Eva Henger riferendosi alla pupa ha precisato: “Non credo nel bene che dice che c’è stato, ma volevo sdebitarmi, tutto qui”. Anche Nicola Savino si è espresso: “C’è qualcosa di poco chiaro nel rapporto di queste due ragazze”.

Non appena il modello e influencer che di recente è rimasto senza parole ha mandato al televoto la pupa , è stato elogiato da Vladimir Luxuria: “Ha sgamato il gioco, bravo!”. Intanto l’ex volto di Uomini e Donne ha dato la sua motivazione: “Non mi sono piaciute certe incoerenze, tra me e la vittoria preferisce la vittoria quindi andiamo insieme in questo televoto”. L’ex fidanzata di Paolo Brosio non ha nascosto la sua delusione: “Sono rimasta parecchio spiazzata perchè io e lui abbiamo condiviso tanti momenti qua, è una scelta strategica“.