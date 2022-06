Milly Carlucci amara confessione prima di Ballando: “Costretta ad una scelta”

Ballando con le stelle, la conduttrice fa un’amara confessione: “Sono costretta ad una scelta”

Dopo l’estate Milly Carlucci tornerà in onda con la nuova edizione del suo show di ballo e si spera che finalmente la situazione sia più normale e sotto controllo. Adesso, la conduttrice insieme ad alcuni dei suoi professionisti come Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Vito Coppola, Lucrezia Lando, Anastasia Kuzmina e Veera Kinnunen è pronta a partire con il suo Ballando on the road, spinn-off itinerante del suo show in cui in giro per l’Italia è alla ricerca di artisti e ballerini. E la Carlucci, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, ha rivelato che finalmente dopo due anni di Covid può fare una scelta diversa:

“Per colpa della pandemia sono stata costretta a valutare nuovi ballerini al computer, osservando i video che mi inviavano. Ora invece sarà diverso, torniamo nelle piazze.”

Milly Carlucci entusiasta per il suo programma: “Felice di scovare ballerini”

Sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale su citato, la conduttrice di Ballando con le stelle si è detta pronta e carica per questa nuova avventura:

“Sono felice, dopo due anni di pandemia torno a viaggiare per l’Italia. Voglio scovare ballerini nuovi da lanciare nella prossima edizione di Ballando. Chi ha la passione per del ballo, dopo aver mandato una richiesta scritta si potrà presentare ad uno degli appuntamenti.”

E poi la Carlucci ha elencato questi appuntamenti nel dettaglio ovvero l’11 e 12 giugno a Busnago, il 18 e il 19 giugno a Caserta, l’ultima tappa sarà a Roma il 16 e il 17 luglio. La selezione poi continuerà in tv nel pomeriggio autunnale di Rai1.

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni nuova edizione: cast, concorrenti e giuria

E nel frattempo continuano le anticipazioni sulla prossima edizione dello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Secondo le varie indiscrezioni tra i concorrenti potrebbero scendere in pista Bianca Guaccero ed Emanuel Caserio mentre Caterina Balivo ha smentito la sua partecipazione. Ed è notizia delle scorse ore che c’è già la prima concorrente ufficiale mentre tra i professionisti dopo tanti anni potrebbe dire addio il ballerino Samuel Peron.