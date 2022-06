Milly Carlucci si allunga: novità su Ballando con le stelle, giuria e puntate

Ballando con le stelle 2022 si allunga? Indiscrezioni sul numero di puntate

Fervono i preparativi per la prossima edizione dello show di Milly Carlucci e giorno dopo giorno si susseguono le indiscrezioni sul cast, concorrenti e giurati riconfermati o meno. L’ultimo in ordine di tempo a lanciare delle indiscrezioni è Bubinoblog. Il sito suddetto, infatti, ha lanciato una clamorosa anteprima sul numero di puntate. La prossima edizione potrebbe contraddistinguersi per essere la più lunga e costare non più di 10 puntate ma di ben 11. L’inizio è già previsto per sabato 8 ottobre e la durata più lunga farebbe slittare la finale dello show a poco prima di Natale, l’ultima puntata potrebbe andare in onda venerdì 23 dicembre. Il calendario, tuttavia, potrebbe subire variazioni perché in quel periodo verranno trasmessi anche i Mondiali di Calcio. Insomma se tali indiscrezioni fossero confermate la coppia vincitrice dello show verrebbe acclamata in pieno clima natalizio.

Milly Carlucci, svelate alcune novità sulla prossima edizione dello show: confermata la giuria

Altra indiscrezione lanciata dal sito suddetto riguarda la giuria di Ballando con le stelle. Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore la notizia del possibile addio di Selvaggia Lucarelli al suo ruolo di giurata. Non è mistero per nessuno che l’ultima edizione è stata contraddistinta da malumori per gli scontri tra la giornalista ed il concorrente Morgan tanto da lasciare presagire il suo addio. Invece, stando al sito in questione, la giuria dello show è stata riconfermata in toto anche per la prossima edizione. E quindi accanto a Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Giullermo Mariotto ci sarà anche Selvaggia Lucarelli ma non è escluso che possa aggiungersi un sesto nome.

Prossima edizione di Ballando: tutte le anticipazioni su cast e concorrenti

Insomma, la prossima edizione dello show di Milly Carlucci avrà una durata più lunga degli altri anni e vedrà la giuria totalmente riconfermata con forse qualche nome in più, si vocifera Giancarlo Magalli. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, al momento l’unico nome certo è quello di Iva Zanicchi mentre secondo gli ultimi rumors nel cast potrebbe arrivare Drusilla Foer, nome che si aggiunge a Bianca Guaccero ed Emanuel Caserio…