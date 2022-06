Milly Carlucci, rivelazione di Carolyn Smith: “Quando ho scoperto il tumore…”

Scritto da Liliana Morreale , il Giugno 2, 2022 , in Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, la giurata fa una rivelazione su Milly Carlucci: “Mi è stata vicina”

Da moltissime edizioni è la presidente della giuria dello show di Rai1 dove grazie alla sua competenza è più rigorosa ma anche autorevole nei giudizi, da anni per, Carolyn Smith lotta con coraggio e determinazioni contro un tumore ed adesso, in una lunga intervista concessa a NuovoTv, ha rivelato che quando l’ha scoperto ha potuto contare sul valido e prezioso aiuto della conduttrice. Nel dettaglio la donna ha confessato:

“Tra di noi in questi anni è nata una bellissima amicizia. Mi è sempre molto vicina anche nel mio percorso oncologico, perché è stata lei ha trovarmi l’équipe medica che mi segue. È una donna fantastica.”

La ballerina e coreografa, inoltre, ha aggiunto che tra le due c’è quasi un rapporto di sorellanza.

Carolyn Smith tra i concorrenti della prossima edizione de Il cantante mascherato? La risposta spaziante

Se è vero che la presidente di giuria di Ballando con le stelle non potremo mai vederla sulla pista da ballo dello show di Rai1, non solo perché ne è giurata ma soprattutto perché è una ballerina e coreografa, è vero anche che potrebbe partecipare come concorrente ad un altro programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato, dove dovrebbe cimentarsi nel canto all’interno di ingombranti costumi. La coreografa, però, durante l’intervista su questo è stata categorica, smentendo senza mezzi termini tale possibilità:

“No… già sudo di mio per cui non oso immaginare sotto quelle maschere e quei costumi…penso che diventerei claustrofobica!”

Insomma, la giurata la vedremo salda al suo posto nella prossima edizione dello show di ballo in onda questo autunno ma non nel programma di maschere.

La coreografa si sbilancia sulla sua vita privata: “Ecco il segreto della mia storia d’amore”

Carolyn Smith, oltre a ripiombare nella paura del tumore, è pronta per festeggiare il 25esimo anniversario di nozze con Ernesto Michielotto ed ha concluso l’intervista rivelando qual è il segreto del loro amore: “Noi siamo come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Litighiamo e poi facciamo pace così non conosciamo la noia. Scherzi a parte anche quando ci scontriamo poi troviamo sempre un punto d’incontro. Il nostro rapporto si basa sulla reciproca fiducia.”