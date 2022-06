Milly Carlucci non lo nasconde: “Nella mia carriera ho ricevuto tanti no”

Milly Carlucci fa una confessione: “Anch’io ho avuto delusioni nel lavoro”

Oggi la popolare conduttrice di Ballando con le stelle ha rilasciato una lunga ed interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna. Ed in questa occasione ha parlato sia di Ballando on the Road (i casting per trovare nuovi talenti nella danza in tutta Italia) sia della sua lunga carriera. A proposito di quest’ultimo argomento la giornalista le ha chiesto se agli inizi ha avuto qualche no che l’ha ferita. E la presentatrice, con estrema schiettezza, ha risposto affermativamente asserendo senza indugio alcuno di non essersi però mai abbattuta continuando a lottare per raggiungere i suoi obiettivi:

“In tutta la carriera, non solo agli inizi, ho ricevuto tanti no…Ma bisogna imparare a gestire questi momenti perchè se no non sei adatto per fare questo genere di lavoro…”

Festival di Sanremo, la conduttrice lo rivela solo adesso: “Sono stata ad un passo dal condurlo da sola”

Successivamente Milly Carlucci, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, ha svelato un retroscena che non aveva mai confessato prima. Di cosa si tratta? In pratica la presentatrice di show di grande successo come Ballando, la quale è stata vicina a Carolyn Smith in uno dei momenti peggiori della sua vita, ha dichiarato di essere stata vicinissima in passato a condurre la kermesse musicale più importante di Italia totalmente da sola, ma purtroppo di punto in bianco la cosa è sfumata senza un perchè:

“Io un anno ero arrivata ad un passo dal fare Sanremo da sola, come unico personaggio, poi quando sembrava tutto fatto non fui più scelta…”

Dopo questa delusione però ha avuto la grande occasione di condurre al fianco di Fabrizio Frizzi Scommettiamo che…?: “Da una grossa delusione mi trovai in una cosa importantissima…”

Milly Carlucci svela: “Ecco come ci si rialza dalle sconfitte”

La giornalista di Diva e Donna ha poi chiesto alla presentatrice de Il cantante mascherato come ci si rialza dalle sconfitte. E quest’ultima ha subito risposto di credere che le sconfitte aiutino tanto a fortificarsi:

“Se si crede in sè stessi, nel proprio sogno, bisogna riprendere in mano i fili magari da un’altra prospettiva…”

E in effetti la donna ha sempre agito così nella sua vita diventando una delle conduttrici più apprezzate dai telespettatori.