Mina Settembre, Serena Rossi e l’annuncio inaspettato: “Emozionata e gratificata”

Serena Rossi, arriva un importante riconoscimento per il suo ruolo nella fiction di Rai1

Importanti e gratificanti novità per l’attrice partenopea volto di tante fiction di successo come Che Dio ci aiuti, La Sposa e Il Commissario Coliandro solo per citarne alcuni. L’attrice ha vinto il premio La pellicola d’oro per il suo ruolo di attrice protagonista nella fiction Mina Settembre, dove appunto veste i panni dell’omonima assistente sociale. La fiction, tratta da romanzi di Maurizio De Giovanni, è andata in onda questo autunno registrando degli ottimi ascolti tanto che è stata già confermata la seconda stagione. La serie vede un cast di prim’ordine con Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Marina Confalone e Christiane Filangieri oltre alla brava e bella attrice napoletana. Quest’ultima, nelle scorse ore si è detta felice ed entusiasta per il riconoscimento ricevuto ed ha voluto condividere con i suoi follower i suoi ringraziamenti.

Mina Settembre, l’attrice vince un importante premio: “Mi emoziona e gratifica”

Nel dettaglio, Serena Rossi nel ringraziare per il premio ricevuto come migliore attrice protagonista grazie al suo ruolo nella fiction di Rai1 ha ammesso entusiasta:

“La Pellicola d’Oro è il simbolo che rappresenta il lavoro di squadra, un riconoscimento che mi emoziona e gratifica molto. 🤍 Grazie a tutti”

Inutile dire che il post in questione in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti tra cui spiccano quelli dell’attrice Elena Sofia Ricci, della conduttrice Antonella Clerici, della giovanissima interprete Ludovica Nasti e dell’attrice Miriam Candurro che ha condiviso con la Rossi il set di Un posto al sole per anni; l’attore e imitatore Gianpaolo Gambi con cui invece l’attrice ha lavorato a Detto Fatto.

Anticipazioni Mina Settembre 2: Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti ci saranno nelle nuove puntate

E mentre stanno andando in onda le repliche della prima stagione la domenica sera su Rai1, e già certo e ufficiale che ci sarà la seconda stagione trasmessa probabilmente in autunno. L’attrice, che di recente ha svelato un retroscena sulle riprese, sarà nuovamente affiancata da Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Confermata anche Christiane Filangieri mentre non sicuro se sarà presente Marina Confalone.