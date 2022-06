Mina Settembre, Serena Rossi e il retroscena: “Durante le riprese…”

Serena Rossi e la rivelazione: ecco cosa è accaduto sul set della nota fiction

Dopo il grande successo della prima stagione, Serena Rossi è pronta nuovamente a vestire i panni di Mina Settembre nella seconda stagione della fiction. Nei prossimi mesi l’attrice partenopea dunque farà il suo ritorno sul piccolo schermo e nel corso di una intervista rilasciata alla rivista FN ha svelato alcune curiosità riguardanti le riprese della tanto seguita serie. Girare a Napoli non è stato banale per Serena Rossi, sia a livello sentimentale viste le sue origini, che per tenuta fisica, visto che vivendo a Roma si è ritrovata a fare da pendolare tra le due meravigliose città. La famiglia di Serena infatti vive nella capitale e per questo per tenere unite famiglia e lavoro si è ritrovata a fare la spola tra Lazio e Campania.

Non è stato facile fare su e giù nei fine settimana durante le riprese

ha ammesso la bravissima artista.

L’attrice vuole un altro figlio? Il chiarimento

Non solo una splendida donna in carriera e una delle attrici italiane più apprezzate. Serena Rossi è anche mamma di Diego e proprio per vedere lui e il compagno Davide la protagonista di Mina Settembre si è ritrovata a fare qualche sacrificio nel corso dei mesi passati sul set. E fare un altro figlio è un desiderio dell’attrice? In una vecchia intervista a Il Corriere della Sera la Rossi aveva confessato come più volte il figlio le abbia chiesto un fratellino o una sorellina, ma non sono cose che si possono improvvisare o far accadere all’istante: “Non posso decidere io se e quando arriverà un altro figlio” – ha confessato l’attrice a FN – .

Mina Settembre in onda in replica: si avvicina il ritorno della fiction

Dopo aver avvicinato le nozze con il suo compagno Davide, Serena Rossi può godersi le repliche della prima stagione di Mina Settembre. La fiction Rai è infatti tornata da pochissimo in replica la domenica sera e proprio in queste settimane i fan nostalgici della serie con protagonisti anche Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno hanno la possibilità di gustarsi nuovamente la prima tornata di episodi. Intanto si avvicina anche la seconda edizione, prevista per la prossima stagione televisiva.