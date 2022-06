Morning News, Roberto Alessi lancia il gossip su Edoardo Tavassi: “Ho saputo…”

Roberto Alessi svela un gossip sull’ex naufrago: “E’ molto corteggiato”

Anche stamattina è andata in onda una nuova puntata di Morning News. E se nella prima parte Simona Branchetti ha parlato di cronaca e di politica, nella seconda ha trattato argomenti molto più leggeri, tra i quali la tanto attesa finale de L’Isola dei Famosi. In studio per parlare del reality show c’era anche il direttore del magazine Novella 2000, il quale ha subito colto la palla al balzo per lanciare un gossip su Edoardo Tavassi, che è riuscito a far breccia nel cuore di Mercedesz Henger, e non solo (molti rumor hanno riportato un avvicinamento tra lui ed Estefania subito dopo L’Isola):

“Mi dicono da fonti sicure di Roma che Edoardo Tavassi va via come il pane…Le ragazze se lo contendono da quando è tornato in Italia…”

Edoardo Tavassi e la sua vita privata, ospite a Morning News: “Ha sofferto per amore”

Roberto Alessi, sempre in questo suo intervento nel programma mattutino di Canale 5 condotto da Simona Branchetti, ha poi rivelato di essere contento che il fratello di Guendalina Tavassi, il quale è sempre al centro del gossip, stia ottenendo così tanto successo con le donne, anche perchè in passato ha sofferto davvero tanto per amore:

“Lui ha sofferto tanto per amore…Ha avuto una storia molto travagliata con la Del Bufalo…Lui mi ha confessato che all’epoca ha pianto tutte le sue lacrime…”

Il direttore del settimanale Novella 2000 ha poi confessato: “E’ il suo momento ed è giusto così…”

Nicolas Vaporidis e i fratelli Tavassi rimarranno amici? Parla il giornalista

Simona Branchetti ha poi chiesto a Roberto Alessi se pensa che l’amicizia nata all’Isola dei Famosi tra i fratelli di origine romana e il vincitore durerà anche a telecamere spente. E in questa occasione il direttore di Novella 2000 è certo che questo loro rapporto speciale durerà nel tempo:

“I Tavassi li conosco da tanti anni…Edoardo è un ragazzo veramente d’oro…E’ stata una fortuna per un uomo come Nicolas aver conosciuto loro…”

Ovviamente tutti hanno convenuto sul fatto che è stato un vero peccato non vedere Edoardo in finale ieri sera: “Se la sarebbe meritata…”