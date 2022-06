Estefania Bernal ed Edoardo Tavassi: flirt dopo L’Isola? Ecco tutta la verità

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria mette spalle al muro i due naufraghi: “Gira voce di un vostro flirt”

Ha appena fatto il suo ingresso nello studio del reality show vip condotto da Ilary Blasi una delle ultime naufraghe eliminate, Estefania Bernal. E dopo i classici saluti di rito la conduttrice ha dato la parola alla popolare opinionista, la quale ha rivelato al pubblico a casa e a quello in studio di essere venuta a conoscenza di un gossip sulla modella argentina ed Edoardo Tavassi:

“So che in questi giorni si può coniare un proverbio: morto un papa se n’è fatto un altro…Sono venuta a conoscenza che le attenzioni di Estefania pare si spostate su Edoardo, che avrebbe risvegliato l’Africa nella modella…”

E in effetti questo gossip è circolato insistentemente online in questi giorni. Cosa ci sarà di vero?

Estefania Bernal è rimasta spiazzata da questo gossip: “E’ terribile!”

Successivamente ha preso la parola Ilary Blasi, la quale ha mostrato sul videowall degli stralci di alcuni titoli dei blog, che hanno parlato proprio di questo presunto flirt tra Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal scoppiato una volta usciti da L’Isola dei Famosi: “Anche altri siti hanno parlato di questo presunto flirt cara Vladimir…” Ovviamente la conduttrice ha poi chiesto delucidazioni in tal senso ai due diretti interessati. In questa circostanza la modella argentina, sempre al centro del gossip, si è limitata a dire:

“Ma seriamente non si può scherzare che tutti pensano che ci stai provando? E’ davvero terribile…Mi spiace…”

Edoardo Tavassi ironizza su questo ennesimo gossip: interviene Ilary Blasi

E’ poi intervenuto il fratello di Guendalina Tavassi, che ha cercato subito di buttarla sul ridere: “No cara Estefania, ci hai provato palesemente…Perche devi risistemi? Ti ricordi che dicevi ‘Roger chi?’…” La conduttrice dell’Isola ha però subito capito che l’ex naufrago ha tentato in qualche modo di buttarla sull’ironia per cercare di svicolare: “Ok la stanno buttando in caciara…Dai…” L’opinionista è però certa che i due si siano in qualche modo annusati a Cayo Cochinos e poi abbiano approfondito la conoscenza nel resort in attesa di tornare in Italia: “Prima si sono annusati sull’isola, ma non volevano far vedere le cose…Nel resort…Chissà…”