Neva Leoni matrimonio: ricordo del papà e incendio alla location delle nozze

Il paradiso delle signore, non solo l’assenza del papà: un’altra batosta per l’attrice

Finalmente per Neva Leoni e Claudio Colica è arrivato il giorno tanto atteso, oggi 28 giugno 2022 convoleranno a nozze. Tuttavia in queste ore l’attrice della soap di Rai1 con delle Instagram stories ha allarmato in fan. Infatti, la futura sposa ha rivelato sarcastica:

“La location è andata a fuoco. La sto prendendo benissimo”

e subito dopo ha spiegato meglio che in realtà l’incendio ha coinvolto un punto molto vicino alla location e per questione di sicurezza è stato necessario spostare il tutto. L’attrice in seguito, insieme alla sua testimone, ha anche ironizzato sulla faccenda: “Non ho avuto un attacco di panico ma una botta depressiva. La mia testimone cerca di evitare che io abbia un crollo” Insomma l’attrice per il suo matrimonio dovrà i fare i conti non solo con l’assenza del papà ma anche con questo spiacevole imprevisto.

Neva Leoni, incendio alla location poco prima delle nozze: “Il matrimonio si farà”

Dopo un’iniziale sbandamento dovuto alla batosta, la giovane attrice interprete di Tina Amato ne Il paradiso delle signore, ha chiarito e ribadito che nonostante l’imprevisto a poche ore dal lieto evento, le sue nozze non sono state sposate.

“Il matrimonio si farà!”

ha ammesso la Leoni che poi, con l’ironia che la contraddistingue, ha aggiunto: “Va tutto bene, siamo rilassati, siamo ottimisti, presto saremo ubriachi” Insomma nonostante l’incendio della location il matrimonio di Neva Leoni con Claudio Colica non salterà ne verrà spostato ma si cercherà solo una nuova location più sicura e adatta.

Imprevisto prima delle nozze dell’attrice del Paradiso con Claudio Colica

Pochi giorni fa l’attrice aveva rivolto uno struggente messaggio al padre scomparso, oggi invece dopo l’incendio vicino alla location anche il futuro sposo, l’attore Claudio Colica con delle storie su Instagram ha spiegato la situazione ovvero il fatto che con le alte temperature di questi giorni son scoppiati vari incendi tra cui uno vicinissimo al luogo della cerimonia che ha costretto la coppia ha sposare la location delle nozze. Imprevisto, però, che fortunatamente non ha scalfito l’entusiasmo dei due attori che tra poche ore nonostante tutto saranno finalmente marito e moglie.