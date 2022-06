Il paradiso delle signore, Neva Leoni e lo struggente messaggio: “Stammi accanto”

Neva Leoni e il ricordo doloroso del papà scomparso: “Stammi accanto”

È tempo di fiori d’arancio per l’attrice che impersona Tina Amato ne Il paradiso delle signore e, in occasione di un evento lieto e felice come il matrimonio, la giovane attrice dovrà fare i conti anche con un’importante assenza, quella dell’amato padre Andrea Leoni venuto a mancare il 3 maggio 2021. In queste ore l’attrice attraverso il suo profilo Instagram ha ricordato l’amato genitore postando la foto visibile in apertura dell’articolo con questa semplice ma sentita dedica:

“Certi giorni più di altri♥️ Ti voglio bene, stammi accanto.”

La Leoni, riservata sulla sua vita privata, non ha mai specificato le cause della morte del padre ma l’anno scorso ne ha dato notizia sempre attraverso i suoi profili social.

Il paradiso delle signore, l’attrice di Tina e lo struggente messaggio per il padre a pochi giorni del matrimonio

Neva Leoni l’anno scorso ha annunciato la morte del papà con questo struggente messaggio:

“Devo dire qualcosa o impazzirò. Oggi se ne è andato il mio papà. Non ha senso, non è giusto ma è successo e dovrò farci i conti. Non ho mai preso una decisione senza consultarti. Non ho mai pensato di doverti lasciare così presto.”

E poi ancora concludendo:

“Non sono pronta ma farò del mio meglio. Grazie per essere stato il miglior padre del mondo. Mi mancherai per sempre”

Ed oggi a pochi giorni del matrimonio lo ha voluto ricordare.

Neva Leoni pronta per le nozze con Claudio Colica: svelata del matrimonio

Mancano pochi giorni per il matrimonio tra Neva Leoni e Claudio Colica, quest’ultimo è noto per essere un attore e membro insieme al fratello Fabrizio del duo Le Coliche che, tra le altre cose, hanno partecipato ad una precedente edizione di Pechino Express. L’attrice di Tina Amato de Il paradiso delle signore convolerà a nozze tra pochi giorni, la data precisa non è mai stata svelata ma ha sempre parlato di giugno 2022 e dunque si svolgerà entro i prossimi 5 giorni. Nel frattempo non è chiaro se la Leoni sarà nel cast della prossima stagione della soap di successo di Rai1.