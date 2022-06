New Amsterdam 4 su Canale5, Ryan Eggold: “Max dovrà risolvere drammi e…”

Cosa succederà al dottor Max Goodwin nella nuova stagione? Parla il protagonista

Tutto è pronto per il ritorno della serie americana di grande successo internazionale che da domani sera, venerdì 3 giugno, darà il via alla nuova stagione su Canale5. Tante le novità che accadranno in New Amsterdam 4 e tanti gli ostacoli che il protagonista si ritroverà ad affrontare. Non solo per quanto riguarda l’ospedale ma anche il rapporto con Helen. In attesa del debutto della quarta stagione Ryan Eggold ha rilasciato un’intervista in Italia al settimanale Tele Sette. L’attore ha definito il dottor Max una persona perbene, con ideali forti e anticonformista. Ma anche un uomo con delle fragilità che tiene ben nascoste dietro la sua corazza. Poi aggiunge:

“Da una parte lotta contro ogni forma di burocrazia mettendo la salute dei pazienti davanti a tutto, dall’altra deve risolvere i drammi della sua vita e i problemi sentimentali”.

Il protagonista di New Amsterdam 4 e il rapporto con la medicina: “Ho imparato tante cose nuove”

In attesa di scoprire cosa succederà tra Max e Helen l’attore protagonista ha raccontato alcune curiosità sul suo approccio al personaggio. Interpretare un dottore, a stretto contatto giornalmente con pazienti e ospedale, è sicuramente un ruolo molto impegnativo. “Ho scoperto e imparato tante cose nuove” racconta Ryan Eggold che spiega di aver passato molto tempo, negli ultimi anni, con medici e infermieri.

“Sto imparando bene anche procedure e termici tecnici perchè voglio sembrare credibile”

prosegue l’attore. Anche se, poi aggiunge, non ha nessuna intenzione di diventare un medico vero.

Ryan Eggold e le somiglianze con Max Goodwin: “Sono coraggioso come lui”

Nel corso dell’intervista l’attore di New Amsterdam 4 racconta i cambiamenti vissuti negli ultimi anni a causa della pandemia. Ad esempio c’è stato un episodio girato poco prima dello scoppio della pandemia che successivamente non è stato mandato in onda perché ritenuto troppo duro per i tempi che si stavano vivendo. Dopo, invece, si è deciso di rendere omaggio al personale sanitario che negli ospedali ha dato il massimo durante il Covid-19 vivendo situazioni molto difficili. Infine, per quanto riguarda il personaggio tanto amato del dottor Max, che gli ha dato tanta popolarità l’attore spiega di assomigliargli molto. “Sono coraggioso come lui” conclude.