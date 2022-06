Nicola Savino e l’addio a Mediaset: un famoso collega rompe il silenzio

Nicola Savino approda a Tv8: i dubbi di un telespettatore

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo un lettore di Cesena ha scritto una lunga email a Maurizio Costanzo, che ha una sua rubrica sulla Tv e sui personaggi che la animano, per esprimere la sua opinione sul fatto che il popolare conduttore e opinionista de L’Isola dei Famosi spesso e volentieri lavora su diversi canali Tv (attualmente a Mediaset e su Rai Play, ma pare in futuro approderà a Tv8). Per tale ragione il suddetto telespettatore ha chiesto al giornalista se non crede che facendo così non si possa creare una certa confusione nel telespettatore.

Maurizio Costanzo non ha alcun dubbio in merito: “Il conduttore approderà a Tv8”

Il popolare giornalista, dopo aver letto attentamente l’email del lettore del settimanale Nuovo, ha espresso la sua opinione, non facendo mistero di credere a sua volta che ormai il passaggio di Nicola Savino da Mediaset a Tv8 sia cosa fatta. Successivamente il marito di Maria De Filippi, il quale giorni fa ha stroncato Lory Del Santo sull’ultimo numero del magazine Chi, ha rivelato di credere che comunque la cosa importante non sia certo il fatto che un conduttore faccia la spola tra un canale e l’altro, ma che faccia bene il suo lavoro:

“Credo che Nicola Savino lasci Mediaset per approdare a Tv8 ma, è vero, ora è sia su Rai Play che su Canale 5…L’importante è comunque che lavori bene, il resto conta poco o nulla…”

Il conduttore e il suo futuro Tv sempre più vicino a Tv8: gli ultimi rumor

Si ricorda che proprio in queste ultime settimane il popolare opinionista di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, la cui finale è prevista lunedì 27 giugno, è al centro di insistenti rumor legati al suo futuro Tv. Il conduttore pare essere molto vicino al suo approdo sull’ottavo canale nazionale edito da Sky. Proprio su questa rete Nicola Savino dovrebbe condurre un game show in access prime time al posto di Guess My Age e un programma in prima serata (insistenti voci di corridoio hanno riportato che potrebbe condurre il reality show La Fattoria). Tutti questi rumor verranno presto confermati?