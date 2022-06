Nicolas Vaporidis rompe il silenzio dopo la vittoria: “Era da tanto che…”

Isola dei Famosi, il vincitore torna su instagram: il suo primo post

Ieri sera Nicolas Vaporidis ha vinto l’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi battendo Luca Daffrè con ben l’87% delle preferenze da parte del pubblico a casa. Ovviamente la gioia dell’ex naufrago è stata tanta. Si ricorda che questa vittoria gli ha fatto guadagnare 100.000 euro, di cui 50.000 da dare in beneficienza. Proprio in queste ultime ore l’attore romano è tornato attivo su instagram pubblicando un suo selfie in cui dall’Aeroporto Internacional Ramón Villeda Morales in Honduras si è mostrato ai suoi fan impegnato a mangiare una pastarella con tanto di caffè. Nella didascalia non ha nascosto di aver provato una gioia incredibile nel poter essere tornato a mangiare la pastarella dopo 99 giorni di dieta obbligata: “99 giorni dopo…Finalmente una gioia…”

Nicolas Vaporidis ricorda il suo amico: “Peccato che non ci sei anche tu con noi”

Si segnala inoltre che subito dopo la finale de L’Isola dei Famosi in Honduras c’è stato un grande party per festeggiare il vincitore. Ovviamente alla festa hanno partecipato tutti i finalisti, tra cui anche Carmen Di Pietro. L’attore romano, che ieri ha vinto il reality con ben l’87% dei voti, ha pubblicato nelle sue storie su instagram un selfie proprio con quest’ultima, e nella didascalia non ha potuto negare il fatto che avrebbe tanto voluto al suo fianco in questa occasione anche il suo amico di sempre Edoardo Tavassi: “Manchi davvero solo tu…”

L’Isola, il naufrago festeggia la vittoria: “Significa tanto per la mia vita”

Subìto dopo la vittoria del reality show Nicolas Vaporidis, tra una lacrima di gioia e l’altra per aver raggiunto un traguardo davvero importante, non ha nascosto di aver provato un’emozione più unica che rara:

“È stata la vittoria più significativa della mia vita e ho ricevuto più di quanto potessi immaginare…”

L’attore ha poi voluto ringraziare tutto il pubblico a casa per l’enorme affetto ricevuto fin dal primo momento che ha messo piede in Honduras. E chissà quali saranno i suoi progetti futuri dopo questa incredibile avventura, dove ha conosciuto persone molto importanti come Guendalina ed Edoardo Tavassi, il quale purtroppo ha dovuto rinunciare alla finale per un brutto infortunio al ginocchio