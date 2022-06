Finito Oggi è un altro giorno, pomeriggio stravolto: arriva Don Matteo

Chiusa la trasmissione condotta da Serena Bortone, che torna a settembre: come cambia il palinsesto da oggi

E’ terminata venerdì 3 giugno l’edizione 2021/2022 di Oggi è un altro giorno, che ha chiuso ufficialmente la seconda fortunata edizione. Vediamo, quindi, come cambia da oggi il palinsesto del primo pomeriggio di Rai1 senza la trasmissione di Serena Bortone. Alle 14.00 è prevista la tribuna elettorale, che il primo canale della Rai trasmette per mezz’ora. Subito dopo troviamo le repliche di Don Matteo: la fiction, in partenza alle 14.30, va quindi in onda con due diverse stagioni, la dodicesima in prima serata il giovedì e la sesta dal lunedì al venerdì, appunto, nel primo pomeriggio con un doppio episodio. Nello specifico, i due episodi previsti per oggi sono ‘Bentornato Don Matteo’ e ‘Profumo di caffè’.

Com’è strutturato il pomeriggio estivo di Rai1 senza Oggi è un altro giorno

Le repliche di Don Matteo occupano il palinsesto per un’ora e mezza: alle 16.00 è in programma, infatti, la soap Sei sorelle, arrivata alla sua seconda settimana di programmazione. Più avanti, quando la tribuna elettorale non ci sarà più, Don Matteo inizierà già alle 14.00 quindi occuperà il pomeriggio per due ore piene, appunto fino alle 16.00. E Oggi è un altro giorno quando tornerà? Come tutti i programmi del primo canale, la data di ripresa è quella di lunedì 12 settembre, dunque rivedremo Serena Bortone (dopo la chiusura in lacrime di tre giorni fa) fare nuovamente gli onori di casa nel pomeriggio.

Serena Bortone, missione compiuta anche quest’anno: il suo programma ha ottenuto la terza edizione

Non credevano in molti in Oggi è un altro giorno, come la conduttrice ha rivelato alla fine dell’ultima puntata, eppure la trasmissione anche quest’anno ha registrato un’ottima media di share, tanto da guadagnarsi fin da metà stagione la riconferma per una terza edizione, in onda, come suddetto, dal 12 settembre. Ricordiamo che neanche Vieni da me di Caterina Balivo, pur avendo avuto un buon successo, è arrivato alla terza edizione: in quel caso, però, pare sia stata una scelta della conduttrice quella di non proseguire. Ora, quindi, Serena è pronta a godersi le meritate vacanze dopo una stagione tv lunga ed intensa.