Serena Bortone chiude in lacrime Oggi è un altro giorno: “Ci credevano in pochi”

Oggi è un altro giorno ultima puntata, la conduttrice piange: “Stagione magnifica e faticosa”

Serena Bortone non è riuscita a trattenere il pianto al momento dei saluti di fine stagione. Infatti, oggi venerdì 3 giugno è andata in onda l’ultima puntata di stagione del talk di Rai1 che tornerà a settembre e la conduttrice nel salutare il suo pubblico si è tolta qualche sassolino dalle scarpe oltre a ringraziare tutti gli artefici del successo del talk.

“Oggi si chiude una stagione magnifica e faticosa e quando abbiamo cominciato due anni fa in pochi credevano in questo programma, ma ci teneva il direttore di Rai1 Stefano Coletta che ringrazio ancora una volta per aver scelto me per una fascia così orgogliosamente popolare”

ha ammesso la conduttrice con la voce rotta dal pianto.

Serena Bortone, lacrime per l’ultima puntata del suo programma: “Viaggio umano e professionale”

“Ci credevano donne e uomini che hanno scelto di intraprendere con me questo viaggio umano e professionale quando ancora eravamo in pieno periodo di Covid, insieme abbiamo imparato che nella vita si possono e si debbano prendere dei rischi.”

ha aggiunto la conduttrice di Oggi è un altro giorno, fermandosi in alcuni tratti per la voce rotta dal pianto. Subito dopo ha ringraziato tutti coloro che ruotano attorno al programma, dagli autori, ai truccatori e gli addetti ai costumi fino agli affetti stabili Memo Remigi, Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta, Romina Carrisi e Jessica Morlacchi ed il pubblico che in queste sue edizioni è cresciuto sempre di più. Infine ha concluso con un augurio per tutti quello di volare alto e prendere il largo.

Oggi è un altro giorno, sfida vinta per Serena Bortone: ottimi ascolti per la 2^ edizione

Questa seconda edizione del talk di Rai1 ha brillato negli ascolti con una media del 15% di share mentre la recente puntata del 23 maggio ha raggiunto 1.779.000 spettatori pari appunto al 17% di share. Numeri importanti di cui la conduttrice e tutta la sua squadra possono essere orgogliosi e che ne sanciscono il ritorno a settembre. È certo infatti che la trasmissione di Rai1 tornerà in onda a settembre mentre di recente la conduttrice ha fatto una confessione spiazzante.