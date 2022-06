Oggi è un altro giorno, retroscena di Malgioglio: “Raffaella Carrà voleva…”

Cristiano Malgioglio svela un retroscena ospite da Serena Bortone: “Raffaella Carrà voleva una canzone sensuale”

La puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio, venerdì 3 giugno, ha visto ospite anche il celebre cantautore e musicista che ha ripercorso la sua carriera svelando aneddoti e retroscena su tutte le grandi artiste con cui ha collaborato, due su tutte Mina e Iva Zanicchi. Durante la chiacchierata, tuttavia, l’artista siciliano ha svelato un retroscena su Raffaella Carrà, grande artista scomparsa per cui ha scritto il noto brano Forte Forte Forte.

“Lei mi aveva detto ‘io vorrei un pezzo di grande sensualità come le canzoni che scrivi per Mina’. Una donna come lei non può più esistere aveva tutto, bellezza, talento, ironia… per me era una magia. Mi sarebbe piaciuto essere lei”

ha rivelato Malgioglio.

Oggi è un altro giorno, il cantante torna sulla polemica con la cantante spagnola: “Non volevo offenderla”

Durante la chiacchierata con Serena Bortone, Cristiano Malgioglio è ritornato sul polverone che le sue dichiarazioni sulla cantante Chanel, rappresentante della Spagna all’ESC 2022, hanno scatenato in quel Paese. In sintesi, il cantautore insieme a Gabriele Corsi ha commentato le tre serate dell’evento dando giudizi sui vari cantanti in gara con la solita ironia e schiettezza tanto da definire la giovane artista il ‘discount di Jennifer Lopez’ tali dichiarazioni hanno scatenato bufera e polemiche in Spagna tanto che il cantante è stato costretto a scusarsi. Oggi nel programma di Rai1 il cantante è ritornato sull’argomento:

“Io volevo dire che quella canzone era uno scarto, ma senza offesa. E si sono arrabbiati, ma non volevo offenderla.”

Il cantante ammette ironico: “In Spagna sono più celebre di Laura Pausini”

Cristiano Malgioglio, in seguito, ha concluso l’intervista nel talk di Rai1 rivelando che ‘grazie’ a tutte queste polemiche è diventato famoso anche in Spagna: “Sono diventato più celebre di Laura Pausini. Io sono sempre diretto, ho sempre vissuto con la musica” ed ha concluso rivelando che spera di incontrare presto la cantante Chanel o di scrivere una canzone per lei. Infine, subito dopo Serena Bortone ha chiuso in lacrime questa seconda edizione del talk con un lungo e sentito messaggio.