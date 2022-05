Cristiano Malgioglio travolto dalle polemiche: arrivano le scuse a Chanel

Chanel e la battuta del cantautore che non è piaciuta in Spagna: ecco le sue scuse

Sabato scorso c’è stata la finale dell’Eurovision Song Contest. E tra i cantanti in gara c’era anche la popstar spagnola, che è stata criticata duramente da Cristiano Malgioglio. Difatti quest’ultimo non ha nascosto di non apprezzare né la sua canzone né tantomeno lei come artista, arrivando a definirla ‘Il discount di Jennifer Lopez’. Una critica questa che poco è piaciuta agli spagnoli, che ovviamente l’hanno attaccato duramente sui social e non solo, tanto da costringerlo a chiedere scusa pubblicamente. Difatti oggi pomeriggio su un canale televisivo spagnolo il cantautore siciliano ha fatto mea culpa, asserendo che con tutta probabilità questa sua battuta è stata mal interpretata:

“Sono qui per chiederti perdono perché credo che il mio tono e i miei commenti siano stati terribilmente interpretati male…Non volevo offenderti…”

Cristiano Malgioglio fa una smentita ufficiale: “Mai invitato gli italiani a non votare la cantante”

Il popolare cantautore, sempre in questo intervento sulla Tv spagnola, ha poi voluto smentire categoricamente alcune illazioni circolate sul suo conto. Difatti sui social è stato detto che il cantautore, il quale ieri è stato ospite a La vita in diretta, mai avrebbe invitato gli italiani a non votare Chanel, come invece erroneamente detto:

“In nessun momento, voglio dirti, ho invitato i telespettatori italiani a non votarti. Questo è chiaramente falso…”

L’artista ha quindi confessato di essere davvero dispiaciuto per queste polemiche, forse un po’ troppo esagerate: “Sono molto triste per questa situazione…”

▶ @InfoMalgioglio se disculpa con @ChanelTerrero: "Nunca ha sido mi intención ofenderte. En ningún momento he animado a la audiencia italiana a no votarte. Eso es falso"https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/JvaOpCKmMa — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 17, 2022

Chanel ha convinto il cantautore: “La tua canzone spero diventerà un successo mondiale”

Cristiano Malgioglio ha poi concluso questo suo intervento nella Tv spagnola asserendo di essere felicissimo che la canzone della cantante che ha rappresentato la Spagna all’ESC 2022 stia avendo un successo incredibile, nella speranza abbia fortuna in tutto il Mondo:

“So che la tua canzone sta avendo un grande successo che, sicuramente, diventerà mondiale. Questo spero per te…”

L’uomo le ha poi fatto recapitare un bel mazzo di rose rosse con tanto di bigliettino di auguri in cui ha voluto farle sapere di sperare che un giorno possano diventare grandi amici: “Sei una grande artista…”