Oroscopo del giorno-domani, Paolo Fox (9-10 giugno): previsioni amore e lavoro

Scritto da Denis Bocca , il Giugno 9, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo di Ariete-Toro-Gemelli-Cancro: cosa dicono le stelle

Vediamo insieme, stando allo Stellare di Paolo Fox, cosa dicono le sue previsioni zodiacali:

ARIETE: Luna opposta, ma vogliono fare bene il loro lavoro. Domani ci saranno troppe cose da fare. Fase di grande progettualità.

TORO: situazione favorevole per l’amore. Non hanno tempo di fare tante cose. Domani sarà una giornata intensa. Mercurio potrà aiutarli a risolvere un problema.

GEMELLI: c’è una discussione sentimentale. Sfidano il destino sul lavoro. Domani momento di grande interesse sentimentale. Potranno ottenere qualcosa di meglio.

CANCRO: le cose scivolano addosso e ottengono buone notizie sul lavoro. Domani potranno fare qualcosa di più in amore. Devono mantenere il lavoro che hanno.

Le previsioni oggi e domani di Paolo Fox per gli altri quattro segni dello zodiaco

Continuiamo con l’oroscopo del 9 e 10 giugno secondo le previsioni dell’astrologo per eccellenza per quel che concerne il secondo gruppo di segni dello zodiaco:

LEONE: passi falsi in amore? Meglio non farli. Sul lavoro si sentono messi da parte. Domani non potranno rimandare delle cose. Si invita alla pazienza.

VERGINE: giornata che promette bene. Sul lavoro non è un periodo di rallentamenti. Domani nuovi incontri favoriti. Prudenza per i soldi.

BILANCIA: Luna favorevole che migliora l’amore. Dubbi professionali. Domani Luna nel segno. Questione legale da risolvere.

SCORPIONE: l’amore migliora, finalmente. Si sentiranno piuttosto stanchi. Domani piccolo problema da risolvere. Cielo che porta intuizioni.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro e fortuna: quali sono i segni più fortunati?

Infine vediamo quali, tra gli ultimi quattro, saranno i più fortunati in amore e sul lavoro stando all’oroscopo di oggi e domani:

SAGITTARIO: alle emozioni meglio dare spiegazioni. Possono ripartire alla grande. Domani notizia che renderà loro giustizia. Troppe cose da fare sul lavoro.

CAPRICORNO: giornata piena di polemiche. Troppe responsabilità professionali sulle spalle. Domani bella chiamata di lavoro. Possono portare avanti un grande progetto.

ACQUARIO: in amore ci sono delle discussioni. Desiderano cambiare sul lavoro. Domani situazione astronomica positiva. C’è un problema sul lavoro.

PESCI: l’amore parla chiaro, dice l’astrologo. Grossa novità sul piano lavorativo. Domani ci sarà un momento di agitazione. Situazione di lavoro che si sblocca.