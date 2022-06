Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni settimanali dal 13 al 17 giugno 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 12, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni astrologiche della settimana prossima dei primi quattro segni dello zodiaco

Dalle pagine di DiPiùTV riveliamo alcune indicazioni sullo zodiaco di Paolo Fox da lunedì 13 a venerdì 17 giugno, iniziando dai primi quattro segni e proseguendo poi con i rimanenti otto.

ARIETE: i single possono finalmente dare forza alle passioni sincere, mentre nel lavoro sono in arrivo buone novità;

TORO: se nella vita di coppia c’è stata una baruffa o uno dei due è stato male, si ritrova l’equilibrio; nel lavoro le cose possono migliorare;

GEMELLI: le coppie che sono in crisi devono evitare di pensare al passato; quella di venerdì prossimo sarà una giornata buona per fare proposte nel lavoro;

CANCRO: i rapporti familiari in questo momento non sono molto tranquilli; nel lavoro forse un’occasione è saltata.

Oroscopo della settimana prossima di altri quattro segni: previsioni amore e lavoro

Passiamo, ora, agli astri di Paolo Fox dal 13 al 17 giugno 2022 del secondo gruppo di segni.

LEONE: molti single si ritroveranno a discutere, mentre il cielo del lavoro è rigoroso in questo periodo;

VERGINE: nella vita di coppia c’è un progetto da portare avanti, ma non si escludono anche momenti di tensione; nel lavoro, invece, è prevista qualche disputa;

BILANCIA: per le coppie è previsto un recupero da venerdì, mentre nel lavoro c’è stanchezza nell’aria;

SCORPIONE: Venere è in opposizione e parla di piccole crisi per i single; per la professione, invece, il periodo è attivo.

Paolo Fox e le stelle degli ultimi quattro segni: ecco le previsioni della settimana prossima

Concludiamo con l’oroscopo dei segni rimanenti, prima del quale l’astrologo ha rivelato lo zodiaco per ogni singolo giorno della settimana che si è invece appena conclusa.

SAGITTARIO: ci sono novità e non si esclude una passione nel cuore per i single, mentre nel lavoro sono in arrivo buone opportunità;

CAPRICORNO: nella vita di coppia sono in arrivo buoni risultati, mentre nel lavoro bisogna fare attenzione;

ACQUARIO: nella vita amorosa bisogna prendere decisioni su un cambiamento; nel lavoro, invece, sono da evitare le polemiche;

PESCI: in amore bisogna ritrovare serenità, mentre le collaborazioni di lavoro ora possono ripartire.