Oroscopo della settimana dall’8 al 14 giugno: le previsioni di Antonio Capitani

Oroscopo settimanale fino a martedì 14 giugno: le previsioni di Antonio Capitani

Oggi è uscito l’ultimo numero del periodico Vanity Fair. E tra le tante rubriche all’interno del magazine c’è anche l’oroscopo del popolare astrologo. Adesso andiamo a leggere le sue previsioni sui primi quattro segni presi in esame.

ARIETE: nei prossimi giorni ogni tassello della vostra vita tornerà al suo posto dopo un periodo un po’ così. Evitate di stressarvi troppo.

LEONE: questo è un periodo davvero d’oro per voi. Otterrete aiuti importanti da persone vicine o lontane. In amore le cose non vanno purtroppo un granchè.

SAGITTARIO: l’essere pr della vostra vita vi porterà molto lontani. Evitate di cedere alla routine per ogni aspetto della vostra vita.

TORO: mai come nei prossimi giorni sarete così affascinanti. La fortuna vi aiuterà molto, soprattutto nel vostro lavoro.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dall’8 al 14 giugno di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

Antonio Capitani, sempre sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair, si è poi concentrato su altri quattro segni dello zodiaco dando le sue previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna.

VERGINE: le finanze aumentano, e voi non potete far altro che incassare. Non siate socievoli proprio con tutti, soprattutto dal 13 giugno in poi.

CAPRICORNO: avete seminato bene nei mesi precedenti e adesso è arrivato il momento di raccogliere. Ci sarà qualche contrattempo di troppo nel lavoro.

GEMELLI: riuscite a fare più cose in questi giorni. Evitate di perdere la vostra pazienza con troppa facilità.

BILANCIA: i vostri colleghi al lavoro non saranno particolarmente collaborativi in questi giorni, ma voi cercate di stringere i denti ed andate avanti come se nulla fosse.

Oroscopo della settimana di Antonio Capitani fino al 14 giugno: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

L’oroscopo del popolare astrologo su Vanity Fair è poi terminato con le sue previsioni sugli ultimi segni zodiacali ancora da prendere in considerazione (QUA per le leggere l’oroscopo delle ultime due settimane).

ACQUARIO: avrete molte soddisfazioni nei prossimi giorni. Basta lasciarvi andare all’ansia e alle incertezze che bene certo non vi faranno.

CANCRO: sono giorni in cui siete sempre di corsa. Purtroppo sarete anche un bel po’ stressati e quindi tenderete ad arrabbiarvi con estrema facilità.

SCORPIONE: la vostra vita quotidiana non prevede nessuno scossone. Cercate di non esagerare troppo a tollerare situazioni o persone.

PESCI: cambiamenti molto importanti in vista per la vostra vita. Non perdete mai la fiducia in voi stessi.