Palinsesti Mediaset 2022/23: svelate tutte le novità della prossima stagione

Grande Fratello Vip, nessun cast misto nella prossima edizione: le anticipazioni

Il popolare blogger Davide Maggio ha voluto giocare con i suoi numerosi follower su instagram al gioco delle domande e delle risposte. E tra loro c’è chi gli ha chiesto di dare qualche succosa anticipazione sulla prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Nonostante le novità riguardanti il reality verranno svelate in occasione della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23, il giornalista ha rivelato di essere venuto a conoscenza che nel cast non ci saranno nip, come invece rivelato da Amedeo Venza giorni fa, e in più gli opinionisti pare non siano ancora stati scelti, cogliendo però l’occasione per smentire seccamente i nomi circolati in queste ultime settimane. Sempre Maggio ha anche rivelato che il cast sarebbe quasi pronto.

La Talpa prossima edizione: non sarà Paola Perego la conduttrice

C’è poi chi su instagram ha chiesto se la nuova edizione del popolare reality game verrà condotta sempre dalla moglie di Lucio Presto, che in questi ultimi mesi ha presentato al fianco di Simona Ventura Citofonare Rai2. E anche in questa occasione Davide Maggio, che ha cambiato idea su Tommaso Zorzi, ha dato una risposta secca e precisa, asserendo di credere non ci siano possibilità di vedere la Perego alla conduzione del reality: “Dubito ci sarà lei alla guida dello show…” Il giornalista ha poi rivelato che il programma verrà realizzato interamente dalla Fascino di Maria De Filippi: “Se La Talpa la realizzerà Maria? Si…” Non è dato ancora sapere chi saranno i vip che parteciperanno.

Anna Tatangelo torna anche nella prossima stagione Tv: le ultime news

Si segnala inoltre che sempre Davide Maggio su instagram ha anche confessato che nella prossima stagione Tv sarà presente nei Palinsesti Mediaset Autunno/Inverno il programma Scene da un matrimonio. Proprio sulla trasmissione condotta dalla popolare cantante il giornalista ha tenuto a precisare che la nuova edizione è già in fase di registrazione. Ovviamente andrà in onda il sabato pomeriggio, mentre la domenica pomeriggio continuerà ad essere ad appannaggio di Amici di Maria De Filippi e Verissimo. D’altronde squadra che vince non si cambia.