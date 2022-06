Palinsesti Rai estate: Marco Carrara in onda fino a luglio con Timeline

Timeline Focus per la prima volta in onda anche in estate: ecco come cambia il programma di Rai3

Non andrà ancora in vacanza, non del tutto almeno, Marco Carrara, il giornalista di Rai3 che anche in questa stagione tv abbiamo visto tutte le mattine in quel di Agorà, e il sabato alla conduzione di Timeline Focus, in onda sempre in orario mattutino sul terzo canale della Tv di Stato. Come anticipato ieri da TvBlog e confermato oggi dallo stesso Carrara, per la prima volta Timeline andrà in onda anche in estate, esattamente per un altro mese e mezzo circa, cambiando però giorno e collocazione, come spieghiamo nel dettaglio nel secondo paragrafo.

Marco Carrara si sposta al venerdì: Timeline Focus in onda all’interno di Agorà Estate

Abbandonerà per qualche tempo la tradizionale collocazione del sabato mattina il programma condotto da Marco Carrara per spostarsi al venerdì: andrà infatti in onda al termine dell’ultima puntata settimanale di Agorà Estate, che da lunedì sarà nelle mani di Giorgia Rombolà, ieri apparsa durante i saluti finali della trasmissione, con Senio Bonini, volto di Agorà Extra, che le ha consegnato ufficialmente il testimone. Poco prima il pubblico ha visto invece i saluti, o meglio l’addio, di Luisella Costamagna, non riconfermata al timone del programma dopo due stagioni: “La mia esperienza finisce qui” ha detto la giornalista congedandosi, ricevendo in regalo da Marco Carrara un tronchetto della felicità visto che, come in tanti sicuramente ricordano, lo scorso anno ha ammesso di non amare i fiori dopo il bouquet ricevuto nell’ultima puntata dalla sua squadra di lavoro.

Timeline Focus: edizione estiva dal 10 giugno alle 9.45 dopo Agorà Estate

L’appuntamento con la prima puntata della versione estiva del programma di Marco Carrara (che recentemente ha asfaltato un hater) è fissato per venerdì 10 giugno alle 9.45: sono previste 6 puntate, quindi l’ultima la vedremo il 22 luglio. La decisione di prolungare il programma per tutta la prima parte dell’estate è legata ovviamente al successo crescente in ascolti che anche in questa lunga stagione ha ottenuto.