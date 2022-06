Pamela Petrarolo, retroscena su Edoardo Tavassi: “Perdeva il lume della ragione”

L’ex naufraga non se lo aspettava da due concorrenti: “Sono rimasta molto male”

Pamela Petrarolo dopo la partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi ha concesso un’intervista a SuperGuida Tv. La nota showgirl ha parlato dei diverbi avuti con Edoardo Tavassi e Maria Laura De Vitis sulla questione del cibo, non nascondendo la sua delusione: “Sono rimasta molto male per questo”. Soprattutto l’ex naufraga ha fatto sapere la ragione per cui non si aspettava un tale accanimento da parte del fratello di Guendalina nei suoi confronti: “Era l’unica persona che apparentemente si era subito legata a me. Si è impazzito perchè Marco Maccarini doveva scegliere delle persone a cui dare da mangiare lo stesso giorno in cui mi ha procurato l’ustione di un dito”.



L’ammissione della showgirl: “Ero convinta di andare in finale ad occhi chiusi”

L’ex naufraga Pamela Petrarolo che ha sconfitto la paura della solitudine in Honduras, ha raccontato l’esperienza vissuta a L’Isola dei Famosi ai microfoni di SuperGuida Tv. La showgirl quando le hanno chiesto se si aspettava di essere eliminata ha ammesso: “Ero convinta di andare in finale ad occhi chiusi. Avendo superato quattro eliminazioni in solitaria ci ho sperato”. Se potesse tornare indietro, l’ex naufraga farebbe questa avventura direttamente in solitaria, visto che a riguardo ha dichiarato: “Non mi farei quattordici giorni di convivenza con gli altri naufraghi. Mi sono annoiata”.

Estefania Bernal e Roger Balduino hanno fatto ricredere una ex compagna di gioco: “Due persone carine”

Inoltre Pamela Petrarolo ha fatto sapere di aver cambiato idea in positivo su Estefania Bernal e Roger Balduino: “Non credevo alla loro storia e non ci ho creduto nemmeno dopo. Parlando singolarmente con loro mi sono ricreduta. Ho scoperto due persone carine“.

Durante l’intervista, la showgirl ha fatto sapere che il fratello di Guendalina Tavassi le ha chiesto scusa dopo aver capito che era legittima una sua domanda per capire le dinamiche del gioco. Nonostante ciò la 45enne ha preferito prendere le distanze: “Mi ha detto che aveva frainteso ma io in ogni caso non l’ho digerita. Mi sono allontanata, ho fatto un respiro e ho aspettato che lui si rendesse conto che aveva commesso un errrore”. Sempre riguardo all’atteggiamento del naufrago che ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia con il vincitore Nicolas Vaporidis, ha svelato che è cambiato dopo l’abbandono della sorella: “Lei lo teneva a freno e lo faceva ragionare. Spesso perdeva il lume della ragione e diventava una mina vagante”. Inoltre l’ex naufraga dopo aver svelato che le è stato proposto di partecipare al GF Vip prima di approdare in Honduras ha fatto sapere che le piacerebbe prendere parte a Pechino Express con la modella argentina, che intanto di recente ha fatto chiarezza sul rapporto con il 37enne romano.