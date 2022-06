Estefania Bernal fa chiarezza su Edoardo Tavassi: “Siamo amici, ma…”

Edoardo Tavassi, l’ex naufraga prova dei sentimenti nei suoi confronti? Ecco la verità

Estefania Bernal è stata eliminata da L’Isola dei Famosi giusto lunedì scorso. Prima di tornare in Italia ha voluto rispondere alle domande dei suoi follower su instagram. Tra questi c’è chi le ha chiesto in maniera diretta e schietta se prova dei sentimenti nei confronti del fratello di Guendalina Tavassi: “Ti piace Edoardo?” E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito tenuto a chiarire che sono amici, aggiungendo però che non si può mai sapere cosa potrebbe riservare il futuro:

“Posso dire che Edoardo è diventato bellissimo…Noi siamo amici, quindi se mi piace o no non posso dirlo…Mai dire mai comunque…”

Estefania Bernal torna a parlare del naufrago brasiliano: “Lo voglio rivedere”

Successivamente un altro follower su instagram ha chiesto all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi se una volta tornata in Italia rivedrà Roger Balduino, visto che in Honduras hanno avuto un breve flirt. La ragazza, che ha conquistato Edoardo Tavassi, ha subito risposto di non vedere l’ora di poter rivedere e riabbracciare il modello di origini brasiliane, cogliendo l’occasione per svelare che se lo sono già promesso quando erano là entrambi:

“Certo che mi piacerebbe rivederlo una volta che torno a Milano…Ne abbiamo già parlato che appena sarei tornata in Italia ci saremmo rivisiti, e così sarà…”

Che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma? D’altronde lui stesso, nonostante tutto, non ha mai chiuso le porte nei suoi confronti, anzi.

Isola dei Famosi, l’ex naufraga si difende: “Non ho giocato sporco”

Un altro follower su instagram ha chiesto ad Estefania Bernal cosa pensa di tutte quelle persone che hanno puntato il dito nei suoi confronti, arrivando ad accusarla di essere una falsa e una stratega. E la giovane modella argentina ha rispedito subito al mittente tali accuse:

“Io non ho giocato sporco…Questo è un gioco e ognuno ha fatto le sue strategie…Io sono sempre stata sincera e me stessa dall’inizio alla fine…”

La ragazza ha poi rivelato di aver sempre cercato di portare spensieratezza in una situazione assai complicata: “Ho sorriso tutto il tempo, sono ottimista e serena…”