Pamela Prati, clamorosa indiscrezione: Carlo Conti la vuole a Tale e Quale!

La showgirl verso Tale e Quale Show? Indiscrezione a sorpresa

Mentre la tv si sta spostando verso l’ombrellone, sono già partite le varie programmazioni in vista della nuova stagione. Come ogni anno uno dei primi format a ripartire sarà Tale e Quale Show di Carlo Conti, con il presentatore toscano che in queste settimane sta scegliendo i nomi dei concorrenti che comporranno il cast di questa versione 2022. Secondo il sempre ben informato Dagospia il padrone di casa di Tale e Quale Show starebbe spingendo per avere nella nuova edizione la showgirl Pamela Prati. Nelle scorse settimane invece la ex valletta del Bagaglino e attrice avrebbe avuto contatti, con tanto di contratto sul piatto, per entrare nel cast del GF Vip 7. La proposta di Conti però potrebbe anche far saltare il banco, viste anche le vecchie schermaglie tra la Prati e Mediaset per il caso Caltagirone. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi in tal senso.

Pamela Prati come un’ex gieffina? Due programmi se la contendono

Più volte negli ultimi anni Pamela Prati è stata avvicinata al ritorno nel Grande Fratello Vip, dove è stata una delle concorrenti più chiacchierate della prima edizione, condotta nel 2016 da Ilary Blasi. Da allora più volte la showgirl ha confessato di voler tornare per vivere in maniera differente il percorso nella casa più spiata d’Italia. Di recente sembrava che l’accordo tra Mediaset e Pamela fosse ormai trovato, ma proprio l’interesse di Carlo Conti per Tale e Quale Show potrebbe far saltare tutto. Un po’ come accaduto a Katia Ricciarelli, che dopo aver partecipato come concorrente al GF Vip è stata contattata da Signorini per una poltrona da giudice, mentre il presentatore toscano dall’altra parte corteggiava la cantante per il programma di Rai Uno.

La conferma di Pamela Prati sulle proprie volontà

Nei giorni scorsi l’attrice ha svelato il proprio desiderio di tornare al Grande Fratello Vip nella nuova edizione. Parlando al settimanale Nuovo ha così parlato: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima”. Idee dunque che sembrano chiare per l’ex ballerina del Bagaglino, ma chissà che la tentazione Rai1 non possa regalare un inaspettato colpo di scena.