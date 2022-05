Boom! Pamela Prati tornerà al Grande Fratello Vip o è una bufala?

Pamela Prati nel cast della prossima edizione del reality show? “C’è forte desiderio del pubblico”

A settembre tornerà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. E nonostante manchino ancora tanti mesi al ritorno in Tv del reality show condotto da Alfonso Signorini sono già iniziati a circolare rumor sul possibile cast di vip. A tal proposito la popolare soubrette sarda, in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha già dichiarato di essere molto interessata a partecipare al reality show:

“So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima…”

Quest’ultima ha anche dichiarato che avendo adesso la mente più libera è certa di poter mostrare a tutti i telespettatori una nuova sè: “Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa…”

Grande Fratello Vip: anche la popolare soubrette nel cast: verità o bufala?

Proprio poco fa anche il portale DavideMaggio.it si è occupato di Pamela Prati e del suo possibile ingresso nella casa più spiata dagli italiani. E in base alle indiscrezioni raccolte dal sito pare che le possibilità di vederla nel reality show di Alfonso Signorini ci siano, anche se purtroppo ci sarebbe anche un grosso problema. Quale? Il problema è che la soubrette sembra abbia denunciato sia Barbara d’Urso che Mediaset per il famoso affaire legato a Mark Caltagirone. Per tale ragione prima di un suo eventuale ‘arruolamento’ dovrebbero risolvere questa faccenda:

“Bisognerebbe prima trovare un accordo che metta un punto alle vicende legali perché possa riaprirsi per lei la porta rossa di Cinecittà….”

Qualora riuscissero a trovare un accordo potrebbe ritrovarsi in casa anche Manuela Arcuri, che pare essere in trattativa.

Anticipazioni GF Vip, tutti i famosi accostati alla prossima edizione: gli ultimi rumor

Adesso andiamo a fare un breve elenco di tutti i vip accostati in queste ultime settimane al reality show di Alfonso Signorini. In base ai rumor pare che il conduttore e il suo staff abbiano contattato Alvaro Vitali, che ha già detto di essere disponibile a patto che venga accompagnato dalla moglie. In lizza sembra ci siano anche Manuela Arcuri, Veronica Cozzani e tanti altri. Sembra invece che le opinioniste saranno sostituite da due new entry.