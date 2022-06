Paola Barale confessa: “Un figlio? Una scelta consapevole non averne”

La nota showgirl ne è convinta: “Non avendo figli mi sento libera di testa”

Paola Barale una nota attrice e showgirl si è raccontata ai microfoni del Corriere.it. L’ex moglie di Gianni Sperti alla domanda come mai non ha avuto un figlio ha risposto: “Non averne è stata una scelta consapevole”. La nota 55enne che a Verissimo ha dichiarato di non aver mai avuto il desiderio di voler diventare madre, ha aggiunto: “Credo di invecchiare bene anche perchè non avendone, mi sento libera di testa”.



L’ex moglie di Gianni Sperti spiega perchè lasciò un programma: “Avevo bisogno di fare altro”

Le dichiarazioni rilasciate da Paola Barale in un’intervista concessa al Corriere della sera non sono passate di certo inosservate sul web. La famosa showgirl dopo aver ribadito ancora una volta che è stata una sua decisione quella di non avere figli, ci ha tenuto a fare una precisazione per aver fatto sapere di non aver lasciato Buona Domenica per l’ex fidanzato Raz Degan: “No, lui arrivò un anno dopo. Me ne andai perchè veramente avevo bisogno di fare altro. Quando lasciai era ancora il top”.

Quando le è stato chiesto per quale motivo non partecipa a qualche reality show oltre a dire che secondo lei non hanno dei bei contenuti, ha rivelato di ricevere spesso proposte che quindi lei rifiuta: “Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre”.

Paola Barale sul suo rapporto con il denaro: “Ecco perchè non sarò mai ricca”

L’ex moglie di Gianni Sperti inoltre ha parlato del suo rapporto con i soldi: “Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante“. Inoltre la showgirl che nei mesi scorsi ha lanciato una stoccata ai suoi ex, dopo aver fatto sapere che con il teatro sta andando come con la televisione ha aggiunto: “Sono soddisfazioni. Mi piace, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le medesime situazioni”. Poi ha parlato della sua famiglia svelando un retroscena: “Mi ha trasmesso i valori in cui credo di più, la lealtà e la trasparenza. Mio padre mi sgrida ancora come se avessi 15 anni”.