Paolo Bonolis, l’avvocato di Gabriele Marchetti fa chiarezza: “L’ha cercato”

Gabriele Marchetti (concorrente tetraplegico di Ciao Darwin), il suo avvocato chiarisce: “Il conduttore si è interessato”

Ieri il concorrente della show di Paolo Bonolis che si è fatto molto male durante una prova rimanendo praticamente paralizzato ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della sera. Ed in questa circostanza ha criticato molto il popolare e amato conduttore, asserendo che non si sarebbe mai fatto sentire per sapere come stesse. A distanza di 24 ore da quella intervista proprio il legale del concorrente tetraplegico ha fatto chiarezza su tutta questa faccenda, smentendo nei fatti il suo assistito:

“Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente…”

Paolo Bonolis, la moglie è stata vicina al concorrente dopo l’incidente a Ciao Darwin: parla l’avvocato

Successivamente l’avvocato di Gabriele Marchetti ha anche tenuto a precisare che pure Sonia Bruganelli è stata molto vicina alla famiglia del suo assistito nei mesi successivi al famoso incidente che purtroppo l’ha paralizzato:

“Qualche mese dopo, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito…”

Si segnala che l’intervista di ieri rilasciata al Corriere in cui ha lanciato pesanti accuse non è stata commentata né dal conduttore né tantomeno da sua moglie.

Gabriele Marchetti ha ritirato la querela fatta ai responsabili dello show? L’indiscrezione

Oggi Il Corriere della sera ha poi fatto presente che il concorrente tetraplegico pare abbia ritirato la querela fatta nei confronti dei responsabili di Ciao Darwin. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano più letto di Italia sembra che l’uomo abbia ricevuto un risarcimento direttamente da RTI spingendolo quindi a ritirare la denuncia. Non è dato però sapere a quanto ammonterebbe questo presunto risarcimento. Per chi se lo fosse dimenticato, l’incidente è avvenuto il 17 aprile 2019 nel momento in cui l’uomo ha affrontato la classica prova del Genodrome. In questa circostanza il concorrente, cercando di passare sopra i rulli, è caduto rovinosamente in acqua rimanendo quindi paralizzato. Un incidente che ha reso l’uomo completamente privo di autonomia, come ha confessato lui stesso ieri a Il Corriere: “Non posso fare niente…”